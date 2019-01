Giorgia Palmas incinta e il giallo del pancino. Filippo Magnini infuriato

attualitavip.myblog

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Le voci che voglionodicorrono da tempo sul web e si sono moltiplicate con la pubblicazione di alcune immagini che come riportato da Leggo.it vedevano l’ex velina, oggi volto di Milan Channel, sfoggiare unsospetto mentre passeggia per Milano.Il silenzio diha aumentato il gossip e la cosa ha costretto l’ex nuotatorea intervenire di nuovo sull’argomento.infatti tempo fa sul social aveva assicurato che in caso di futura paternità avrebbe fatto un annuncio pubblico, mentre stavolta dalle pagine di “Chi” è stato più diretto: “Basta bufale – ha tuonato –e io non stiamo aspettando nessun bambino”.Magini si è fidanzato con ladopo la fine delle sua lunga relazione con l’ex collega Federica Pellegrini. A rendere pubblica la relazione non sono stati i diretti interessati, ma una foto pubblicata ...