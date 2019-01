Georgina Rodriguez | 5 curiosità sulla bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo

Lazio-Juve - Jessica Immobile e Georgina Rodriguez : "Ma wags a chi?" : E poi le loro dediche social, quelle non lasciano spazio a dubbi: "Faccio fatica a spiegare al mondo quanto ti amo", scrive il bomber sul suo Instagram. Ma lei replica messaggio dopo messaggio: "Non ...

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo tifosi sfegatati : la coppia spettatrice del match con protagonista il figlio [FOTO] : Georgina Rodriguez e CR7 assistono insieme alla partita del primogenito del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo Junior Georgina Rodriguez super sorridente e Cristiano Ronaldo al suo fianco. Questo è lo scatto postato tra le storie Instagram della Wags in cui i due genitori sono immortalati come qualsiasi altra coppia, mentre seguono il match che vede protagonista il primogenito del calciatore della Juventus. Cristiano Ronaldo ...

Supercoppa Italiana – Quanto amore in casa CR7 : Georgina Rodriguez ed i dolcissimi figli fanno il tifo per Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Tutto l’amore della famiglia di Cristiano Ronaldo durante la Supercoppa Italiana: grande tifo da parte di Georgina Rodriguez e dei dolci figli di CR7 La Juventus ha conquistato oggi pomeriggio la sua ottava Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha trionfato a Gedda sul Milan, grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Un’emozione speciale per l’attaccante portoghese che ha così conquistato il suo primo trofeo con la ...

Georgina Rodriguez va a cena - la tenera FOTO con il piccolo Mateo prima di uscire : Georgina Rodriguez esce per andare a cena, ma prima si fa scattare una FOTO con il piccolo Mateo che le sorride: il dolce scatto Georgina Rodriguez si appresta ad uscire per andare a cena, ma prima si fa scattare una FOTO con il suo outfit per l’occasione in cui spunta anche il piccolo Mateo. Il figlio di Cristiano Ronaldo e la Wags si guardano e sorridono reciprocamente nello scatto postato tra le Storie Instagram della spagnola. ...

Georgina Rodriguez cittadina del mondo - la fidanzata di Cristiano Ronaldo super sexy a Dubai [FOTO] : Georgina Rodriguez prorompente con alle spalle Dubai: l’ultima foto social della fidanzata di Cristiano Ronaldo è mozzafiato Pantaloncini aderenti e sexy top che mostra le forme prorompenti. È questo il sensuale look indossato da Georgina Rodriguez nel suo ultimo scatto social. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo si fa immortalare con alle spalle il mare e lo splendido panorama offerto da Dubai e scrive a didascalia della ...

Georgina Rodriguez provocante in perizoma - il sexy vedo-non vedo della fidanzata di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Georgina Rodriguez in perizoma in veranda, la fidanzata di Cristiano Ronaldo si immortala in una sexy foto in bikini e posta tutto sui social Georgina Rodriguez mostra sui social il suo ‘animo caliente’. La fidanzata di Cristiano Ronaldo, dopo aver stregato i fan ieri con una foto sexy su Instagram (VEDI QUI), ripete l’effetto vedo-non vedo facendo impazzire i suoi follower. Sul balcone in bikini, la sensuale spagnola si ...

Georgina Rodriguez dà spettacolo : la sexy fidanzata di Cristiano Ronaldo prende il sole in perizoma sul balcone [FOTO] : Georgina Rodriguez prende il sole sul balcone, lo scatto super sexy della fidanzata di Cristiano Ronaldo finisce sui social A seguito delle foto con gli addominali di Cristiano Ronaldo in evidenza (VEDI QUI), anche Georgina Rodriguez mostra il suo lato più seducente sui social. La fidanzata di CR7, nel suo ultimo post su Instagram, ha dato vita ad un interessante vedo-non vedo grazie al riflesso del vetro del balcone su cui si trovava a ...

Georgina Rodriguez infiamma Instagram : il lato B della fidanzata di Ronaldo è pazzesco [FOTO] : 1/6 Foto Instagram ...

Georgina Rodriguez è l'arma segreta di CR7 : ecco il profilo della bella spagnola : Georgina Rodriguez è da sempre una delle donne più seguite del mondo del calcio. La compagna di Cristiano Ronaldo, infatti, vanta oltre 8 milioni e mezzo di follower su Instagram, 8,6 per l'esattezza, ed è sempre una delle più seguite dagli amanti dello sport e ...

Georgina Rodriguez bellissima ai Globe Soccer Awards 2019 : la fidanzata di Cristiano Ronaldo ed il suo look arabo [GALLERY] : Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards 2019 di Dubai con Georgina Rodriguez ed il primogenito: il calciatore e la bellissima fidanzata protagonisti della serata Cristiano Ronaldo, a Dubai per il Capodanno, dopo i festeggiamenti per celebrare l’arrivo del 2019, è stato protagonista della decima edizione dei Globe Soccer Awards. CR7, nonostante non abbia vinto quest’anno il Pallone d’Oro, ha ricevuto in tale occasione il premio ...

Georgina Rodriguez bellissima ai Globe Soccer Awards 2019 : la fidanzata di Cristiano Ronaldo ed suo look arabo [GALLERY] : Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards 2019 di Dubai con Georgina Rodriguez ed il primogenito: il calciatore e la bellissima fidanzata protagonisti della serata Cristiano Ronaldo, a Dubai per il Capodanno, dopo i festeggiamenti per celebrare l’arrivo del 2019, è stato protagonista della decima edizione dei Globe Soccer Awards. CR7, nonostante non abbia vinto quest’anno il Pallone d’Oro, ha ricevuto in tale occasione il premio ...

Georgina Rodriguez a tu per tu con un falco nel deserto di Dubai : il lato selvaggio della fidanzata di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Georgina Rodriguez a Dubai si ritrova a tu per tu con un falco: nel deserto della lussuosa città la fidanzata di Cristiano Ronaldo si dimostra coraggiosa Georgina Rodriguez sta trascorrendo una rilassante vacanza a Dubai con il fidanzato Cristiano Ronaldo. La giovane e bellissima modella, durante un’escursione nel deserto della città degli Emirati Arabi, si ritrova a tu per tu con un falco. La spagnola non sembra temere gli artigli e ...

Georgina Rodriguez innamorata e romantica : il messaggio d’augurio per un buon 2019 della compagna di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Capodanno d’amore e romanticismo per Georgina Rodriguez: il dolce messaggio per i fan per un 2019 speciale Capodanno a Dubai per Cristiano Ronaldo e la sua Georgina Rodriguez. La compagna dell’attaccante portoghese si è goduta i festeggiamenti, vivendo lontano dai social, a stretto contatto con la sua famiglia ed i suoi amici. Al termine di un anno importante, Georgina Rodriguez adesso si augura di vivere un 2019 speciale, così ...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez : Capodanno hot al caldo di Dubai : Cristiano Ronaldo si sta godendo le meritate vacanze al caldo di Dubai insieme alla sua amata Georgina Rodriguez e ai figli. Il fuoriclasse portoghese ha chiuso l'anno alla grande con il primo posto ...