Genova | migrante 25enne si getta sotto un treno | gli avevano negato permesso di soggiorno

: RT @franzrusso: Genova, migrante si suicida sotto un treno: gli avevano negato il permesso di soggiorno. Si chiamava #PrinceJerry, aveva 25… - sarmag29 : RT @franzrusso: Genova, migrante si suicida sotto un treno: gli avevano negato il permesso di soggiorno. Si chiamava #PrinceJerry, aveva 25… - rep_roma : Genova, don Giacomo piange Jerry, migrante morto suicida: 'Gli avevano negato l'asilo politico' - michelemorgese : RT @SSnaporaz: Salvini maledetto! -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) E' una storia davvero triste quella di un giovane richiedente asilo, Jerry Prince, 25 anni e studente universitario di chimica. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, il ragazzo aveva avviato l'iter per ottenere unditemporaneo, in modo da poter completare i suoi studi e ottenere lo status di rifugiato. Secondo la comunitàs di Coronata, il giovane, subito dopo aver saputo la notizia che il suonon poteva essere accettato, si è sentito solo e abbandonato, per cui ha deciso di farla finita. Lunedì scorso ha raggiunto la stazione di Tortona e si ètoad un. A dare la notizia del decesso delè stato Monsignor Giacomo Martino, che sui social ha inviato un messaggio ai suoi parrocchiani, informandoli che i funerali di Prince si terranno domani, venerdì 1 febbraio, nella chiesa dell'Annunziata di. La ...