Frode fiscale | la Procura sequestra un milione e mezzo di euro a 4 imprenditori edili

Cristiano Ronaldo - il Ministero di Giustizia ci va giù pesante : altre conseguenze per CR7 dopo la Frode fiscale : Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, il portoghese sarebbe stato inserito dal Ministero di Giustizia iberico nel ‘Registro de Penados y Rebeldes’ Il Ministero di Giustizia spagnolo continua a tenere Cristiano Ronaldo nel mirino, il giocatore portoghese infatti è stato inserito all’interno del ‘Registro de Penados y Rebeldes‘. Si tratta di una lista che comprende tutti coloro che hanno avuto problemi ...

Ronaldo condannato a 23 mesi di carcere per Frode fiscale - ma non ci andrà mai : 'Tranquilli, è tutto perfetto' . Così Cristiano Ronaldo , stamattina, uscendo dal Tribunale di Madrid dove si era recato insieme alla compagna Georgina Rodriguez per chiudere una volta per tutte il ...

Ronaldo in Tribunale a Madrid : a giudizio per Frode fiscale : Sorridente, tranquillo, per mano alla sua Georgina : ecco come Cristiano Ronaldo , abito scuro e occhiali da sole, si è presentato questa mattina in Tribunale a Madrid per l'udienza per il ...

Triveneto - scoperta da Gdf una Frode fiscale milionaria : Pordenone, askanews, - 311 lavoratori irregolari, fatturazioni per operazioni inesistenti per oltre 5 milioni di euro, redditi sottratti a tassazione per 5,4 milioni di euro, contributi e ritenute non ...

Guai in vista per la modella Bar Rafaeli : incriminata per Frode fiscale : Secondo le autorità israeliane la modella avrebbe evaso il fisco non dichiarando beni dal valore considerevole.Continua a leggere

Top model Bar Rafaeli incriminata per Frode fiscale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rovigo : Gdf scopre Frode fiscale milionaria - sequestri per 2 - 5 mln euro : Rovigo, 18 dic. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Rovigo ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare e sequestri per equivalente di beni e denaro per circa 2,5 milioni di euro nei confronti dei responsabili di una frode fiscale internazionale milionaria. Il risultato è stato conseguito al t

Juventus - Ronaldo pronto ad ammettere la Frode fiscale : le ultime : Juventus Ronaldo – Cristiano Ronaldo e il Fisco spagnolo sembra essere una telenovela che si avvia verso le battute finali. Il fenomeno con la maglia numero 7 ha ammesso di aver commesso una “frode fiscale” ai tempi del Real Madrid e adesso, nel mese di gennaio, si dovrà presentare davanti ad un giudice al tribunale […] L'articolo Juventus, Ronaldo pronto ad ammettere la frode fiscale: le ultime proviene da Serie A News ...

Ronaldo ammetterà la Frode fiscale : rischia due anni di galera : frode fiscale Ronaldo – CR7 è pronto ad ammettere di essere colpevole di frode fiscale. Secondo i quotidiani spagnoli lo farà il prossimo 14 gennaio in occasione del processo a suo carico presso la Audienca Provincial di Madrid (il Tribunale di Giustizia della capitale spagnola). Cristiano Ronaldo non avrebbe versato le quote tributarie relative alle rendite generate […] L'articolo Ronaldo ammetterà la frode fiscale: rischia due anni ...

Cristiano Ronaldo pronto ad ammettere la Frode fiscale : due anni di prigione - la difesa del portoghese : Cristiano Ronaldo sta disputando una stagione importante con la maglia della Juventus ma deve fare i conti con qualche problema di troppo fuori dal campo. Il 14 gennaio si terrà il processo a suo carico presso la Audienca Provincial di Madrid, il portoghese sembrerebbe indirizzato ad ammettere di essere colpevole di frode fiscale, reato che prevede come riporta As due anni di reclusione, Cr7 punta a commutarla in una multa di 375mila euro. ...

Frode fiscale in Abruzzo e Molise - arresti e sequestri per 63milioni di euro : ...proprio grazie alla condivisione di dati ed alla più stretta collaborazione tra gli Enti coinvolti è stato possibile individuare e colpire fenomeni criminali così nocivi per lo Stato e per l'economia ...

Frode fiscale - blitz Gdf e Polizia Sequestrati beni per 63 milioni di euro : Chieti - Un'associazione a delinquere finalizzata alla Frode fiscale mediante indebite compensazioni con crediti tributari inesistenti è stata sgominata con un'operazione congiunta di Guardia di Finanza di Chieti e Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti. Dodici le persone arrestate, tre in carcere e nove ai domiciliari; altre 28 le persone indagate per 14 delle ...

Scoperta maxi Frode fiscale internazionale - fatture false per 108 mln : Scoperta maxi frode fiscale internazionale, fatture false per 108 mln L’operazione della guardia di finanza di Rimini ha smascherato un sistema che coinvolgeva 101 soggetti - 45 persone e 56 ditte e società - in 14 Stati Ue ed extra Ue. Sequestro preventivo “per equivalente” di beni e disponibilità finanziarie per oltre 13 milioni ...

Roma : Fiamme Gialle sgominano enorme Frode fiscale auto - 7 in manette : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 7 persone, componenti un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore del commercio di autoveicoli. Parallelamente, si e’ proceduto al sequestro di beni mobili e immobili, per un valore di 14 milioni di euro, riconducibili agli indagati. Lo ...