FOX - La Guerra dei Mondi | Gabriel Byrne protagonista della nuova serie

La Guerra dei Mondi - Gabriel Byrne e Elizabeth McGovern di Downton Abbey guidano il cast della serie FOX : Gabriel Byrne già protagonista di In Treatment e Elizabeth McGovern di Downton Abbey saranno tra i protagonisti di La Guerra dei Mondi - War of The Worlds, nuova produzione in 8 episodi realizzata da Canal+ e Fox Network Group Europe & Africa, rete che ovviamente comprende anche i canali Fox italiani.La Guerra dei Mondi di Fox e Canal+ sarà ovviamente l'ennesimo adattamento del romanzo di H.G. Wells che vanta una famosa versione ...