Football Club Frascati | Pagano è ufficialmente dirigente | «Il corso è stato molto

Football Money League 2019 - il Real Madrid è il club più ricco del mondo : Football Money League 2019 – Le 20 società calcistiche con i fatturati più alti a livello mondiale hanno generato in totale ricavi pari a 8,3 miliardi di euro nella stagione 2017/18, con una crescita del 6% rispetto alla rilevazione dello scorso anno: è quanto emerge dal report Deloitte Football Money League 2019, giunto ormai alla […] L'articolo Football Money League 2019, il Real Madrid è il club più ricco del mondo proviene da ...

Football Club Frascati - Rodo e l’Under 14 provinciale : «La squadra è cresciuta tantissimo» : Roma – Non è un anno semplice per il Football Club Frascati a livello tecnico, ma questo era inevitabile visto che quattro dei cinque gruppi dell’agonistica sono stati allestiti in estate (la sola attuale Juniores provinciale aveva disputato il campionato federale l’anno scorso). Anche il gruppo dell’Under 14 provinciale non è sfuggito alle difficoltà, ma i ragazzi di mister Alessandro Rodo (che tra l’altro è pure il responsabile ...

Modica - Moreno Torricelli per lo Juventus Football club : Bellissimo appuntamento per i tifosi bianconeri della città della Contea che venerdì incontreranno Moreno Torricelli grande terzino della Juve

Football Club Frascati - un successo la festa dell’Epifania dedicato a Primi calci e Piccoli Amici : Roma – Un bell’evento per una società che sta facendo passi da giganti sui giovani (e giovanissimi) calciatori. Il Football Club Frascati ha celebrato la sua festa dell’Epifania nella giornata di ieri organizzando una manifestazione dedicata ai Primi calci (nati nel 2011) e ai Piccoli Amici (2012-13) che ha riscosso un notevole successo. «Siamo molto contenti di come sono andate le cose – spiega il responsabile della Scuola calcio Lorenzo ...

Football Club Frascati - ecco i nuovi arrivati del settore agonistico nel mercato dicembrino : Roma – In attesa dell’ormai imminente rientro sul nuovo manto dell’“Otto Settembre”, il Football Club Frascati continua a rinforzare i suoi gruppi del settore agonistico. La società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti, d’altronde, sta vivendo una sorta di “anno zero” del suo progetto tecnico visto che l’anno scorso l’agonistica era esclusivamente formata dal gruppo della Juniores provinciale (ovviamente riconfermato anche per ...

Viene fondato il Milan Football Club - 16 dicembre 1899 - VIDEO : Il 16 dicembre 1899 un gruppo di ragazzi italiani e inglesi fonda il Milan Football Club, che diventerà il secondo Club più titolato al mondo

Football Club Frascati - Juniores regionale C : Intreccialagli da portiere a bomber nel giro di due mesi : Roma – E’ una storia davvero incredibile, di quelle che spesso popolano il mondo del calcio. Davide Intreccialagli, attaccante classe 2002, è il cannoniere della Juniores regionale C del Football Club Frascati e uno dei primi marcatori del girone con 7 reti realizzate. Cosa c’è di particolare? Che il ragazzo in questione, fino a inizio settembre, di ruolo faceva il portiere. E lo faceva da ormai nove lunghi anni. «Poi cos’è successo? ...