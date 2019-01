Fight club tra ragazzini bloccato da Cc

Perché Fight club ha rovinato una generazione di uomini : ... ma ciò che si evince è il decadimento di una generazione perfettamente benestante e lamentosa che si sente rovinata dai privilegi delle donne e da un'economia in grande espansione. La ...

Lele - morto a 29 anni per una sfida mortale in stile "Fight Club" : È stata una sfida, un 'gioco' a chi colpiva più forte, rivelatosi purtroppo letale, a uccidere Emanuele Tiberi la notte del 29 luglio scorso all'esterno della Vineria di Norcia. Il giovane venne colpito da Cristian Salvatori, 33 anni, con un unico pugno al volto che lo fece crollare a terra, uccidendolo. Lo provano - secondo quanto riporta l'edizione online de 'La Nazione' - non solo le testimonianze degli avventori del locale che ...