Festival | al via domani ' pordenonescrive' a vent' anni da ' pordenonelegge'

Sports Festival Cluj – Flavia Pennetta torna in campo e fa coppia con Fognini : di fronte Halep e Copil : Flavia Pennetta è pronta a tornare a giocare a tennis nell’esibizione Sports Festival di Cluj: l’ex tennista azzurra, in coppia con il marito Fognini, affronterà Halep e Copil Il prossimo 15 giugno Flavia Pennetta tornerà a giocare a tennis. La tennista azzurra, ritiratasi ormai da qualche stagione, è stata invitata a prendere parte alla seconda edizione dello Sports Festival di Cluj. Nel corso dell’esibizione che si ...

'La paranza dei bambini' - la Napoli di Saviano al Festival del Cinema di Berlino : Sarà “La paranza dei bambini” l’unico film italiano in concorso alla 69esima edizione del Festival del Cinema di Berlino in programma dal 7 al 17 febbraio. Diretto da Claudio Giovannesi (già regista di alcuni episodi della seconda stagione di Gomorra) e tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano edito da Feltrinelli nel 2016, il lungometraggio è stato prodotto da Palomar con Vision Distribution e sarà distribuito nelle sale a partire da ...

Rinviati i concerti di Boomdabash dopo il Festival di Sanremo 2019 : info nuove date e biglietti : I concerti di Boomdabash sono Rinviati dopo il Festival di Sanremo. A comunicare la decisione è la band di Non ti dico no, che è stata annunciata tra i partecipanti alla prossima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni e con la partecipazione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Sono così spostate le tappe del Barracuda Winter Tour previste per il mese di gennaio, con le nuove date che saranno presto annunciate sui canali ...

Cina - al via l’ottava edizione del Festival del ghiaccio [GALLERY] : In Cina è partita l’ottava edizione del festival del ghiaccio. Ecco le bellissime immagini L'articolo Cina, al via l’ottava edizione del festival del ghiaccio [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Al via la prevendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2019 : prezzi e info utili : Parte la prevendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2019, in scena dal 5 al 9 febbraio. Come sempre, la vendita dei ticket per le 5 serate parte con gli abbonamenti. A seguire, verranno resi disponibili per l'acquisto i biglietti per le singole serate in base al numero di abbonamenti venduti e alla disponibilità del teatro. Dall'8 gennaio al 9 gennaio alle 12.00 sarà possibile effettuare una prenotazione per l'acquisto ...

Al via i preparativi per il Festival di Sanremo 2019 - l’Ariston chiude per l’allestimento della scenografia : A più di un mese dall'avvio del Festival di Sanremo 2019, nella città dei fiori iniziano i preparativi. Il Teatro Ariston di Sanremo, che accoglierà le cinque serate della kermesse canora, chiude per consentire l'allestimento della laboriosa scenografia del Festival che solo a febbraio verrà rivelata. Stop agli eventi e ai concerti al Teatro Ariston di Sanremo, tutti in calendario al teatro Centrale, al cinema Ritz e nelle sale dell’Ariston ...

Capri come Hollywood. Via al Festival : 8.52 Si apre la 23esima edizione di Capri, Hollywood -The International Film Festival-,la festa del cinema internazionale che porta le star della musica e del grande schermo sull'Isola azzurra. Protagonisti di questa edizione, Luca Guadagnino, designato "Filmmaker del 2018" e Mario Martone con il suo film "Capri Revolution".Tra gli ospiti attesi, Nick Nolte, Joely Richardson, Greta Scacchi,Marcello Fonte,insieme a Jonathan Pryce,Terry ...

Al via “Mythos Opera Festival - Agrigento - Catania e Taormina per le vie del mito” : Con “Mythos Opera festival, Agrigento, Catania e Taormina per le vie del mito”si dà il via ad una serie di

Al via il Piccolo Festival dell'Animazione : Pronto per festeggiare il suo 11esimo compleanno, il Piccolo Festival dell'Animazione si appresta a dare il via al fittissimo programma di proiezioni , molte delle quali in anteprima nazionale e ...

Il Festival di Sanremo avvia controlli su Laura Ciriaco ed Einar Ortiz : gli ultimi aggiornamenti sui 2 Giovani a rischio esclusione : L’Organizzazione del Festival-Direzione di Rai1 avvisa - attraverso una nota stampa - di aver avviato controlli per verificare la presunta irregolarità delle canzoni presentate da Laura Ciriaco ed Einar Ortiz a Sanremo Giovani. In accordo con il Direttore Artistico Claudio Baglioni, dopo essersi consultata con l'ufficio legale, l'Organizzazione valuterà l'eventuale esclusione dei due cantanti, aspiranti concorrenti della trasmissione Sanremo ...

"Tempeste" - al via a Fasano il Festival su migrazione e accoglienza : La rassegna è interamente gratuita ed ha in programma 12 proposte per tutto il mese di dicembre e inizio gennaio: 3 mostre, 2 spettacoli teatrali, 3 presentazioni di libri, 3 spettacoli musicali, 1 ...

Roma : al via dal 7 al 15 dicembre ‘Fotonica’ - il Festival di audio visual e digital art al Macro Asilo : Roma – Un festival capace di declinare la potenza creativa della luce in mille diverse sfaccettature, di fare del fotone, il più piccolo e brillante frammento luminoso dell’universo, la particella originaria di uno scintillante universo creativo. Forte del successo della prima edizione torna a Roma ‘Fotonica’, il festival gratuito che indaga le forme d’arte legate all’elemento luce nel contesto contemporaneo, dal 7 al 15 ...

