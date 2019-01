Ferrari | nel 2018 crescita sostenuta

F1 - la Ferrari cambia tonalità di rosso per il Mondiale 2019? Tutte le novità sulla vettura di Maranello : Emergono indiscrezioni sulla nuova Ferrari che verrà ufficialmente presentata il prossimo 15 febbraio, la vettura che affronterà il prossimo Mondiale F1 potrebbe infatti avere una colorazione diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati. Come riporta it.motorsport.com, infatti, la monoposto potrebbe distinguersi per una sfumatura rossa vicina a quella ammirata sulla Ducati Desmosedici (MotoGP) presentata di recente a Neuchatel. La monoposto ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : buona partenza per gli azzurri con Flavia Tartaglini - Di Salle-Dubbini e Ferrari-Calabrò nelle posizioni di vertice : La seconda tappa delle World Series 2019 di Vela si è aperta oggi a Miami (Florida, Stati Uniti) con lo svolgimento delle prime regate di qualificazione nelle 10 classi olimpiche. La selezione italiana, priva nel Nacra 17 dei campioni iridati Ruggero Tita e Caterina Banti, ha cominciato con il piede giusto la prima competizione di rilievo della stagione piazzando tre imbarcazioni nella top3 parziale dopo la prima giornata. Partiamo dal windsurf ...

Ferrari - a Maranello è in atto una rivoluzione : Per quanto da Maranello si siano affrettati a smentire, rispondendo attraverso le colonne di uno dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, sembra ormai chiaro, ed è sotto gli occhi di tutti, che in Ferrari sia in atto una rivoluzione o se preferite, come fu titolato da La Gazzetta dello Sport: Un ribaltone. Dopo l’uscita di Arrivabene, ora ad abbandonare la Scuderia è anche Alberto Antonini responsabile dell’Ufficio Stampa della Ferrari e ...

LaFerrari : ecco un bodykit ideato da RevoZport per la potente hypercar di Maranello

Continua la crescita dei Musei Ferrari, che nel 2018 hanno registrato oltre 540mila visitatori stabilendo un nuovo primato. Con oltre 370mila visitatori si riconferma il successo del Museo Ferrari di Maranello, in linea con il dato eccezionale dello scorso anno in cui si è festeggiato il 70° anniversario dell'azienda. Nel corso del 2018 sono state

Nuovo colpo di scena in casa Ferrari - prosegue la ristrutturazione del Cavallino : un altro fedelissimo lascia Maranello : Nuovi cambiamenti in casa Ferrari dopo l’arrivo di Mattia Binotto sul ponte di comando, prosegue la ristrutturazione dell’organigramma del Cavallino Dalla scorsa stagione sportiva molte cose sono cambiate a Maranello, a partire dal capo della Gestione Sportiva. Salutato Maurizio Arrivabene, sul ponte di comando è salito Mattia Binotto, diventato ufficialmente team principal ormai da qualche settimana. LaPresse/Photo4 L’ex ...

F1 - che investitura per Mick Schumacher : “destinato a correre nella classe regina con la Ferrari” : Mick Schumacher ha una grossa responsabilità sulle spalle, il suo cognome pesante e la voglia di gareggiare in Formula 1, alimentano i confronti col padre Il presidente della Federazione automobilistica tedesca, Hans-Joachim Stuck, vede Mick Schumacher in cammino per un debutto in Formula 1. “Piano piano inizio a credere che possa prendere forma che un altro Schumacher corra nella classe regina, sarebbe fantastico per il motorsport ...

Mick Schumacher a Maranello : il benvenuto della Ferrari : Il sogno è diventato realtà da pochi giorni e la Ferrari ha voluto dare il benvenuto a Mick Schumacher , entrato a far parte della Ferrari Driver Academy, il programma dedicato ai giovani piloti di ...

Milano, 22 gen., askanews, - E' la Ferrari l'azienda più ambita dove lavorare in Italia. Il dato emerge dalla ricerca di LinkedIn sulla classifica dei dieci annunci di lavoro, Most Viewed Jobs, che

F1 - Mick Schumacher pilota ufficiale Ferrari nel 2020? I bookmakers ci credono : spunta la quota : I bookies hanno quotato a 6,00 l’eventuale promozione di Mick Schumacher come pilota ufficiale Ferrari nel 2020 Prima l’ingresso nell’Academy della Ferrari, poi la vittoria a sorpresa su Sebastian Vettel alla Race of Champions. Il 2019 di Mick Schumacher è iniziato fortissimo, così tanto da convincere i bookmaker a rivedere in fretta le scommesse sul suo futuro, su cui già si erano positivamente espressi qualche mese ...

Schumi jr alla Ferrari. Un ritorno al passato per andare nel futuro : Scocciato, John Elkann, presidente della Ferrari e di FCA, pochi giorni fa aveva detto che no, non ci sarebbe stato nessun ritorno al passato a Maranello. Un'uscita sui media decisa per chiudere sul ...

