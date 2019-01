Fermare l’immigrazione è possibile, ecco il piano di Silvio Berlusconi

blogitalia.news

(Di giovedì 31 gennaio 2019)comeil problema immigrazione, secondoun modo ci sarebbe “Non ho criticato Salvini e la Lega per la questione Sea Watch. Avevo detto che mettendo in campo l’umanità che ci deve essere io li avrei fatti scendere. I problemi, in realtà, sono altri: per prima cosagli imbarchi con i Paesi ricchi che intervengono in quelli di provenienza stampando moneta e portando imprese occidentali per far nascere o irrobustire le economie, così che i giovani possono avere un posto di lavoro in patria, altrimenti tutti vogliono venire in un Paese dove il benessere c’è e potremmo avere un immigrazione di massa. In secondo luogo bisogna fare accordi con i Paesi di origine perché portino indietro i migranti.Terzo, fare accordi con i Paesi costieri che impediscano gli sbarchi anche con i militari”. Lo ha dichiarato il leader di Forza Italiache ...