Fca | bonus fino a 1 500 euro per i dipendenti

Fca - bonus medio di 1.250 euro ai dipendenti. A Pomigliano e Verrone 1.580 : Sarà di circa 1.250 euro di media il bonus contrattuale che verrà erogato a breve ai dipendenti Fca per i risultati raggiunti nel 2018; 1.580 euro invece ai dipendenti di Pomigliano e Verrone 'che ...

Fca - bonus per risultati 2018 ai dipendenti italiani : La politica retributiva, introdotta nel luglio del 2015, prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività, qualità e redditività nell'ambito del piano industriale ...

Bonus ai dipendenti del gruppo Fca In media più di 1.250 euro in busta : Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato alle organizzazioni sindacali i valori del Bonus retributivo, che sarà erogato a febbraio a tutti i dipendenti italiani del gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro... Segui su affaritaliani.it

Fim Torino : governo ritiri eco bonus - penalizza stabilimenti Fca : Torino, 16 gen., askanews, - 'La politica piemontese sembra più preoccupata di chiedere a Fca quali saranno le modifiche del Piano industriale piuttosto che chiedere al governo di eliminare l'eco ...

Fca - Manley : 'Nel 2019 mercato UE più complesso - peseranno Brexit e ecobonus. Non preoccupato da partnership altrui' : DETROIT - 'Ci sono una serie di cose che succederanno quest'anno in Europa; vedremo cosa succede con Brexit. L'Europa è un mercato complesso. L'altra cosa che vedremo...

Ecotassa - Fca contro il Governo : "a rischio investimenti in Italia"/ Tassa bonus-malus - crisi su settore auto? : EcoTassa, allarme di Fca: Pietro Gorlier , resp. EMEA, , 'a rischio investimenti in Italia per la Tassa in Manovra'. Il nodo bonus-malus e la crisi auto

Fca - Gorlier : con bonus-malus non in grado di confermare piano : Torino, 12 dic., askanews, - Potrebbe saltare domani a Torino il Consiglio congiunto tra Regione Piemonte e Comune di Torino sulle prospettive future di Fca. L'azienda ha comunicato con una lettera ...