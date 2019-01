Fantacalcio | attaccanti da prendere all' asta di riparazione | da Muriel a Okaka

Blastingnews

(Di giovedì 31 gennaio 2019) L'dideldi Serie A per molti è in programma in questi primi giorni di febbraio. Tanti giocatori hanno cambiato casacca nel nostro campionato per trovare maggiore spazio, alcuni invece sono arrivati da altri campionati e promettono gol e dunque tanti bonus. Questo è il momento decisivo per rinforzare la propria 'fantasquadra': bisogna cercare di capire chi riuscirà a far bene tra glinella seconda fase della stagione.I consigli per ilDue saranno i nomi più gettonati all'di: quello di Piatek e quello di. Il polacco in estate era un semisconosciuto, ma in questi mesi ha segnato tantissimo con il Genoa e sta continuando a farlo anche con la maglia del Milan. L'altro nome 'caldissimo' sarà come detto quello di. Il colombiano è tornato in Serie A per giocare con la Fiorentina e finora ha già segnato ...