Facebook e Twitter hanno rimosso centinaia di account falsi legati a Iran - Russia e Venezuela : Facebook e Twitter hanno rimosso centinaia di account falsi gestiti in Iran, Venezuela e Russia e utilizzati soprattutto per diffondere notizie false. In particolare Facebook ha rimosso una rete di account impegnata in «un comportamento non autentico e coordinato su

La Ue chiede a Facebook e Twitter di bloccare le fake news sulle elezioni europee : Bruxelles, 29 gen., askanews, - L'Ue ha chiesto con forza ai giganti di internet di intensificare la lotta contro le campagne di disinformazione e le fake news in vista delle elezioni europee che si ...

La vita senza le app di Facebook e Twitter : Cosa succede quando smetti di accedere via smartphone a due dei social network più popolari al mondo

Il leader dei Verdi tedeschi ha lasciato Twitter e Facebook : Dopo un paio di brutte figure, spiegando che stare sui social «fa scattare qualcosa in me: mi fa essere più aggressivo, più chiassoso, più tagliente»

I dolori social del giovane Habeck - il leader verde dice addio a Facebook e Twitter : Per il ministro all'Economia Peter Altmaier, Cdu, anche la tv può essere un mezzo a rischio 'se non si fa attenzione'. dice la sua solo indirettamente la co-leader dei Verdi, Annalena Baerbock, anche ...

Tra dirette Facebook e boom su twitter - social protagonisti dei discorsi di fine anno : L'Analisi Il 'controcanto' del Quirinale sui buoni sentimenti e qualche stoccata alla politica Scopri di più Nel contro-discorso di Grillo mancano riferimenti diretti all'attualità politica Ai social ...

Su Facebook e Twitter il governo è meno fiducioso di prima : (foto: MEDINA / AFP) La comunicazione del governo ha un problema nei messaggi che lancia attraverso i suoi canali di comunicazione. In particolare, nelle ultime settimane, il governo non è riuscito a comunicare fiducia. La cosa diventa molto chiara se andiamo a leggere i discorsi di Giuseppe Conte in Parlamento che, soprattutto in concomitanza con lo scontro con l’Europa hanno manifestato un deficit di sentiment positivi. Ma di cosa parliamo ...

2018 da record : un anno di ricerche su Google e i trend su Facebook - Instagram e Twitter [INFOGRAFICA] : Numeri da record per i motori di ricerca e per i social network nell’arco del 2018: a corredo dell’articolo un’infografica che mostra le classifiche delle parole chiave e dei contenuti più cercati su Google, i trend e i post più dibattuti su Facebook, Instagram e Twitter nell’arco di questi 12 mesi. L'articolo 2018 da record: un anno di ricerche su Google e i trend su Facebook, Instagram e Twitter [INFOGRAFICA] sembra ...