F1 | una nuova figura nella gestione sportiva in Ferrari per sostenere l’operato di Mattia

Hubble scopre per caso una nuova galassia : è la più isolata scoperta finora : Dista solo 30 milioni di anni luce dalla nostra Via Lattea e per le sue caratteristiche viene considerata una rarità. È la nuova galassia scoperta “per caso” dal telescopio spaziale Hubble, chiamata Bedin 1. Il nuovo vicino cosmico, spiegano gli astronomi, è di modeste dimensioni: misura 3000 anni luce nella sua massima estensione, una piccola frazione rispetto all’immensità della Via Lattea. La raccolta di stelle è anche ...

Roma - il piano rifiuti della Regione Lazio : “una nuova discarica nella Capitale”. Raggi : “No. Puntiamo sul riciclo” : Una discarica all’interno del territorio del comune di Roma. E un tmb “di ultima generazione” a Colleferro, da 500mila tonnellate annue, dove conferire l’indifferenziato oggi lavorato dai quattro impianti (tre, escludendo quello ormai distrutto del Salario) presenti nella Capitale. Arriva dalla Regione Lazio lo “strumento legislativo” tanto reclamato da Virginia Raggi nel corso degli ultimi due anni e mezzo. O meglio, per il momento il testo è ...

Claudia Gerini : una nuova conduzione per Fox con Amori e altri rimedi : Claudia Gerini condurrà Amori e altri rimedi, un nuovo programma targato Fox che affronta i problemi delle coppie in crisi.

'ProteggiMi Tour' al via - una nuova cultura contro la violenza : Milano, 31 gen. - (AdnKronos) - I giovani parlano ai giovani, dei loro diritti e su ciò che si può fare per affrontare situazioni potenzialmente a rischio come violenza online, bullismo e discriminazione. Questa l’idea che sta dietro al 'ProteggiMi Tour', una serie di assemblee nelle scuole superior

'ProteggiMi Tour' al via - una nuova cultura contro la violenza : I giovani parlano ai giovani, dei loro diritti e su ciò che si può fare per affrontare situazioni potenzialmente a rischio come violenza online, bullismo e discriminazione. Questa l'idea che sta ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : una nuova maledizione mette a rischio le nozze di Antonito e Lolita : Lolita, promessa sposa ad un certo Ceferino, vorrebbe sottrarsi all'impegno ma teme la maledizione che pende sul suo capo.

Xiaomi Mi MIX 3 riceve una nuova Global Stabile - Samsung Galaxy S9/S9+ Vodafone ricevono Android 9 Pie : Xiaomi Mi MIX 3 riceve un nuovo aggiornamento per MIUI 10 Global Stabile, mentre Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus con brand Vodafone ricevono Android 9 Pie in Italia. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 riceve una nuova Global Stabile, Samsung Galaxy S9/S9+ Vodafone ricevono Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Le sigarette elettroniche sono efficaci per smettere di fumare - dice una nuova ampia ricerca : Funzionano meglio dei sistemi tradizionali, come gomme da masticare e cerotti a base di nicotina, ma vanno comunque usate con qualche precauzione

Venezuela - l’isola di Orchila e le mire di Putin (smentite). L’ombra di una nuova crisi di Cuba sul conflitto Maduro-Guaido’? : L'ambasciatore del Venezuela a Mosca smentisce e sia la Russia che gli Usa si tengono sul vago, ma le indiscrezioni sui piani di Vladimir Putin di basare i propri bombardieri strategici Tu-160 sull'isola Venezuelana di La Orchila brillano di nuova luce nei giorni del braccio di ferro tra il regime di Maduro e l'opposizione sostenuta dagli Usa. Un progetto del genere, che ricorda la crisi dei missili sovietici a Cuba nell'ottobre 1962, ...

I giocatori PC di PUBG possono scoprire se hanno ucciso uno streamer grazie a una nuova app : Come segnala VG247.com, una nuova app vi consente ora di scoprire se la vostra morte su PUBG è stata causata per mano di uno streamer e viceversa.Attualmente l'app è disponibile solo per i giocatori PC e si chiama PUBG Report.Eurogamer.net riferisce che i dati post-partita sono raccolti da PUBG API, un servizio ufficiale per gli sviluppatori che possono utilizzare le informazioni per creare siti Web e strumenti.Read more…

Ginetta - In arrivo una nuova supercar : La Ginetta ha diffuso i primi teaser di una nuova supercar progettata interamente in proprio. La vettura con carrozzeria coupé sarà omologata per l'uso stradale ma deriverà dall'esperienza del marchio inglese nelle competizioni. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere svelata già al prossimo Salone di Ginevra.V8 aspirato e telaio in carbonio. Per il momento la Ginetta ha fornito un elenco delle caratteristiche principali: la supercar ...

una nuova tecnologia hardware su Huawei Mate 30 : occhio al circuito SLP : Di questi tempi è ovvio che l'attenzione sia tutta catalizzata sui nuovi Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite, ma occhio a non commettere l'errore di sottovalutare il prossimo Huawei Mate 30, in programma tra diversi mesi, nella seconda parte dell'anno appena iniziato. Stando a quanto si legge su 'gizmochina.com', il nuovo esponente della serie Mate dovrebbe adottare la tecnologia SLP (Substrate Like PCB), che consente di racchiudere un gran numero di ...

Viaggio di 9mila km in prima classe per 4 orsi - verso una nuova casa nello Yorkshire : Anche i viaggiatori più esperti potrebbero essere irritati dopo aver trascorso 20 ore in Viaggio percorrendo 9 mila km. Eppure, i quattro orsi dell’Ussuri – una sottospecie dell’orso bruno noto anche come grizzly nero – sono stati poco turbati dall’esperienza, quando nell’agosto 2018 hanno compiuto il Viaggio dal Giappone all’Inghilterra che li ha portati nella loro nuova casa. Lungi dal dover sopportare ...

9-1-1/ Anticipazioni ultimi episodi 29 gennaio : Athena inizia una nuova vita? - Finale di stagione - : 9-1-1, Anticipazioni del 29 gennaio 2019, su Rai 2 in prima assoluta. Athena di nuovo in pista con gli affari di cuore: Bobby sarà quello giusto?