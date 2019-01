Ermal Meta | ecco le date dell’instore tour di “Non abbiamo armi – Il Concerto”

Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2019 e gli ospiti dell’8 febbraio - da Morgan a Ermal Meta e Fabrizio Moro : Sono stati annunciati Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2019 ad eccezione di uno: quello de Il Volo. Il trio pop lirico ha presentato alla stampa italiana il nuovo disco di inediti, Musica, anticipato dal singolo sanremese Musica che resta ma non ha ancora comunicato il nome dell'ospite/degli ospiti sul palco nella serata di venerdì 8 febbraio. A Sanremo infatti, anche quest'anno, è confermato il duetto con ospite. I 24 Campioni in gara ...

Annunciato l’instore tour di Ermal Meta per Non abbiamo armi – Il Concerto : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour di Ermal Meta per Non abbiamo armi - Il Concerto inizia dal 3 febbraio e raggiungerà alcuni centri commerciali sparsi in tutta Italia. L'artista di Fier è così pronto a incontrare i fan in una serie di eventi firma copie che inizieranno dal 3 febbraio presso il Parco Commerciale Auchan Giugliano in Campania, per continuare a Megalò il 6 febbraio, quindi Ravenna, Roncadelle e Torino. Ermal Meta presenterà il cofanetto nel ...

Ermal Meta : «Ci sarà sempre da rischiare - per il gusto della felicità» : Ermal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta aveva detto «mi fermo». Dopo il Festival di Sanremo vinto l’anno scorso in coppia con Fabrizio Moro, un Eurovision e più di trenta date di tour estivo, ...

Ermal Meta - è uscito 'Non abbiamo armi il concerto' : E tra pochissimi giorni Ermal partirà in tour con lo GnuQuartet per mettere in scena spettacoli unici e irripetibili nei più bei teatri d'Italia, prima di tornare per una grande festa in musica il 20 ...

Gnuquartet - al via mercoledi il tour teatrale con Ermal Meta : Roma, 28 gen. , askanews, - Dopo l'impegno che lo ha visto protagonista negli ultimi mesi dell'anno al fianco di Neri Marcorè nello spettacolo di successo Come una specie di sorriso - Omaggio a ...

Esce Non Abbiamo Armi – Il Concerto - il cofanetto di Ermal Meta per rivivere le emozioni del Forum di Assago : Da oggi è disponibile nei negozi e in digitale Non Abbiamo Armi - Il Concerto, il cofanetto di Ermal Meta dedicato al suo primo Concerto al Medioalnum Forum di Assago (Milano) del 28 aprile 2018. Il cofanetto è disponibile in due versioni: la versione standard e la versione deluxe. La versione standard contiene 2CD live del Concerto al Forum di Assago con l'aggiungo di due inediti, Ercole e Un'Altra Volta da Rischiare feat. J-Ax; la versione ...

Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore tra musica e parole per una lezione di vita : Cita Oscar Wilde, Bob Marley e Luigi Pirandello, parla di politica, della sua famiglia, dei Lupi, che lo seguono ovunque e lo sostengono sempre. La Lectio Magistralis che Ermal Meta ha tenuto alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba (Cuneo) è una riflessione a cuore aperto il cui fil rouge è, ovviamente, la musica. "Le parole sono pericolose perché danno forma ad una cosa altrettanto pericolosa che si chiama idea e le idee sono molto ...

Ermal Meta : padre - fidanzata e storia. La carriera del cantante : Ermal Meta: padre, fidanzata e storia. La carriera del cantante carriera e biografia Ermal Meta Rivelazione di Sanremo 2017 con Vietato morire, brano che l’ha portato a classificarsi al terzo posto vincendo anche il Premio della Critica, Ermal Meta è uno degli artisti più in vista del momento. Ermal Meta: l’infanzia difficile Ermal Meta è nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania. Il suo nome in albanese significa “vento di montagna” e, ...

Sanremo 2019 : anche Ermal Meta - Fabrizio Moro e Guè Pequeno per i duetti con i cantanti in gara : Ecco i primi nomi

Sanremo - Baglioni rivela i primi duetti : ritornano all'Ariston Fabrizio Moro ed Ermal Meta : A partire dal 5 e fino al 9 febbraio si terrà la kermesse musicale più attesa dagli italiani, ovvero quella del Festival di Sanremo 2019, che avrà luogo nella suggestiva riviera ligure. A diversi giorni dallo start ufficiale della messa in onda di Sanremo, che nel 2019 giunge alla sua sessantanovesima edizione consecutiva, sono trapelate in rete delle nuove indiscrezioni, concernenti la gara della canzone made in Italy, e i primi duetti che ...

Gli ospiti dei duetti del Festival di Sanremo 2019 - da Ermal Meta a Fabrizio Moro - Rocco Hunt e Fiorello chi vedremo l’8 febbraio : Si sono tenuti oggi a Milano gli ascolti delle canzoni del Festival di Sanremo 2019 e, contestualmente, sono stati annunciati gli ospiti dei primi 12 duetti che prenderanno vita nella quarta serata di venerdì 8 febbraio. Tra gli artisti sul palco dell'Ariston in duetto con i Campioni ci saranno i vincitori in carica: Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il primo duetterà con Simone Cristicchi, ricambiando il favore dello scorso anno, il secondo ...

Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore per il recupero dell’evento del 30 novembre : gli ultimi dettagli : Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore per il recupero della data annullata del 30 novembre che aveva dovuto rimandare a causa di una brutta influenza che l'aveva costretto a letto. Mantenute le promesse, l'artista di Fier sarà nuovamente a Serralunga D'Alba, in provincia di Cuneo, per la lectio magistralis dal titolo Le strade della parola: in viaggio con Ermal Meta. L'incontro si terrà presso il Teatro della Fondazione il 21 gennaio a partire ...

Un incontro con Ermal Meta a Catania all’asta per sostenere la Lega del Filo d’Oro : Sono attive su Charity Stars 2 aste che consentiranno a 4 persone di incontrare Ermal Meta in occasione del concerto che terrà l'11 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania. La base d'asta è di 200 euro, i vincitori saranno 2 in tutto, uno per asta. Ogni vincitore potrà portare con sé un accompagnatore, per un totale di 4 persone che incontreranno Ermal Meta in occasione del concerto in programma a Catania, nell'ambito del tour teatrale con ...

Ermal Meta racconta la collaborazione con J-Ax e il suo anno 'incredibile' prima della festa al Forum di Assago