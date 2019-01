Emiliano Sala | la commovente commemorazione dei tifosi allo stadio del Nantes

Nantes - la gara si ferma al 9° minuto per ricordare Emiliano Sala : un intero stadio in lacrime [VIDEO] : Emiliano Sala è stato ricordato durante la gara Nantes – Saint-Etienne giocata ieri in quello che è stato lo stadio del centravanti argentino Nella serata di ieri si è giocata la gara Nantes – Saint-Etienne. L’ex squadra di Emiliano Sala è scesa in campo nonostante le difficoltà dettate da alcune settimane molto difficili a seguito dell’incidente aereo dell’ex compagno. In attesa di ritrovare i corpi del ...

Emiliano Sala - emozionante tributo del Nantes prima della partita con il St. Etienne : LE FOTO : prima della sfida di Ligue 1, pareggiata per 1-1, tifosi e giocatori del Nantes hanno voluto ricordare il loro ex compagno e beniamino Emiliano Sala, scomparso nella serata del 21 gennaio a causa dell'...

Nantes-St.Etienne - ricordo da brividi per Emiliano Sala [FOTO] : 1/5 AFP/LaPresse ...

Scomparsa Emiliano Sala - svolta sulle ricerche : trovati due sedili dell’aereo : Ci sarebbe una svolta nelle ricerche di Emiliano Sala, il calciatore argentino che viaggiava su un aereo scomparso dai radar nei pressi del Canale della Manica. Sono infatti stati ritrovati su una spiaggia della Normandia i resti di due sedili che secondo gli investigatori britannici proverrebbero proprio dall’aereo scomparso. Gli inquirenti hanno lanciato delle ricerche sottomarine per ritrovare i resti del mezzo, finanziate con una ...

Aereo scomparso nella Manica - ritrovati dei resti : è “probabile” che siano del Piper Malibu su cui viaggiava Emiliano Sala : Svolta nelle ricerche per ritrovare il calciatore argentino di origine italiane Emiliano Sala e il pilota dell’Aereo monomotore che li stava trasportando da Nantes a Cardiff il 21 gennaio, prima di sparire sulle acque della Manica. L’Air Accidents Investigation Branch (AAIB) ritiene che su una spiaggia francese siano stati trovati due cuscini per sedili che dovrebbero essere del Piper Malibu scomparso improvvisamente dai radar oltre una ...

Emiliano Sala - la drammatica svolta nelle ricerche : il ritrovamento su una spiaggia francese : Sul caso di Emiliano Sala , siamo a una drammatica svolta nelle indagini: i resti di due sedili ritrovati su una spiaggia francese questa settimana provengono 'probabilmente' dall' aereo scomparso che ...

Emiliano Sala - svolta nelle ricerche : “Trovati i resti dell'aereo” : L'agenzia investigativa per gli incidenti aerei del Regno Unito ha pubblicato una nota in cui conferma il ritrovamento di...

Emiliano Sala - ultime notizie : trovati resti di un aereo su una spiaggia in Francia - Sky TG24 - : La Britain's Air Accidents Investigation Branch ha fatto sapere di aver rinvenuto un pezzo di un cuscino di un sedile vicino a Surtainville e un altro cuscino nella stessa zona. Entrambi, a un primo ...

Emiliano Sala : resti di un aereo sulle coste della Francia/ Ultime notizie : 'Forse quello del calciatore' : Emiliano Sala: resti di un aereo sulle coste della Francia/ Ultime notizie, le autorità si sbilanciano: "Forse è quello del calciatore"

Dramma Emiliano Sala - le ricerche dell’aereo proseguono : emergono delle inquietanti novità : Sono stati ritrovati su una spiaggia francese alcuni resti di un velivolo, secondo l’AAIB dovrebbero trattarsi dei sedili dell’aereo che trasportava Emiliano Sala novità importanti arrivano dalla polizia sul caso Emiliano Sala, giocatore argentino disperso insieme al pilota Dave Ibbotson in seguito ad un incidente aereo verificatosi più di una settimana fa. AFP/LaPresse Secondo quanto riferisce l’Air Accident ...

Emiliano Sala - il gesto straziante prima di Arsenal-Cardiff. Ma la famiglia non molla : Di Emiliano Sala non sappiamo più nulla, così come di dove sia finito quel maledetto aereo che lo doveva portate da Nantes a Cardiff. La famiglia del calciatore ha avviato delle ricerche private, determinata a ritrovarlo, mentre la sorella si dice convinta che sia ancora vivo. E in questo contesto,

Risultati Premier League - tonfo City e rimonta United : omaggio da brividi ad Emiliano Sala [FOTO] : 1/28 AFP/LaPresse ...

Arsenal-Cardiff : Emiliano Sala inserito in distinta nell’incontro di Premier League : Arsenal-Cardiff, Emiliano Sala è stato inserito nella distinta della squadra gallese nonostante la sua assenza Questa sera a Londra si gioca Arsenal-Cardiff, incontro di Premier League al quale non prenderà parte il povero Emiliano Sala dopo l’incidente aereo del quale è stato sfortunato protagonista. La sua squadra, il Cardiff, ha però deciso di inserire ugualmente in distinta il calciatore argentino, un gesto per ricordarlo in un ...

Emiliano Sala - il tributo del Nantes : il nome dell'argentino su tutte le divise : "Animo Emi" , due parole per tenere viva la speranza. Quella di vedere tornare Emiliano Sala , attaccante scomparso lo scorso 21 gennaio mentre sorvolava lo Stretto della Manica in aereo, diretto a ...