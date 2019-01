Elsa Fornero pronta a candidarsi alle elezioni europee con Emma Bonino

Matteo Salvini ed Elsa Fornero - scontro a DiMartedì sulle pensioni : "Le è mai venuto il dubbio che quando si interviene sulle pensioni bisogna guardare lontano? Ai giovani? E poi, poiché Quota 100 non cancella la riforma Fornero ma si limita ad allentare i requisiti per il pensionamento c'era bisogno di tanto odio e risentimento, non pensa di avere esagerato?". Elsa

Elsa Fornero : "Salvini dovrebbe ringraziare il nostro governo. Non possono ingannare gli italiani per sempre" : "È presto per dire che questa sia una buona manovra". L'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero è stata ospite de I Lunatici su Rai Radio 2, il programma di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Non potevano non chiederle della manovra, visto che l'obiettivo dichiarato è superare la Legge Fornero: "Sembra che quota 100, che ovviamente anticipa l'età pensionabile per molte categorie, si farà per tre anni. Questo vuol ...