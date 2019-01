Elena Santarelli e la foto con il figlio Giacomo che sta combattendo la malattia Lo

Elena Santarelli : malattia figlio e marito - come sta e che tumore ha : Elena Santarelli: malattia figlio e marito, come sta e che tumore ha malattia figlio Elena Santarelli e Bernardo Corradi La vita di Elena Santarelli ha preso una piega diversa a partire dal 30 novembre dello scorso anno. Ma la showgirl si impegna con tutte le sue forze a far sì che la terribile notizia che ricevette quel giorno, possa non gravare sulla sua quotidianità, nè, in special modo, sul diretto interessato, il figlio Giacomo. Proprio ...

Elena Santarelli rompe il silenzio : il messaggio su Instagram : Elena Santarelli rompe il silenzio dopo una lunga assenza da Instagram, rispondendo ai fan che erano preoccupati per lei. La modella di Latina è sempre stata molto attiva sul suo profilo social dove ha scelto di raccontare anche la malattia di Giacomo, il figlio nato dall’amore per Bernardo Corradi. Circa un anno fa i medici hanno diagnosticato a Jack un tumore e da allora è iniziata la battaglia del bambino per sconfiggere il male, fra ...

Elena Santarelli rompe il silenzio : "Ecco perché sono sparita dai social" : La showgirl replica alla preoccupazione dei fan: "Instagram è un bel mondo, ma non sempre rispecchia la realtà"

Sonia Bruganelli - il messaggio straziante a Elena Santarelli e a suo figlio Giacomo che lotta contro il tumore : Sonia Bruganelli ha mandato un messaggio commovente ma forte alla sua amica Elena Santarelli. Con un post sul suo profilo Instagram , la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una foto nella quale è in ...

Elena Santarelli tumore figlio : il gesto di Sonia Bruganelli - moglie di Bonolis : Elena Santarelli sostenuta da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis Data la terribile malattia del piccolo Giacomo, la showgirl Elena Santarelli ha riscontrato il supporto di molte persone. Tra queste anche e soprattutto quello di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Le due donne sono amiche da molto tempo e, spesso, appaiono particolarmente legate […] L'articolo Elena Santarelli tumore figlio: il gesto di Sonia Bruganelli, ...

Sonia Bruganelli - moglie di Bonolis - e la commovente dedica per Elena Santarelli : «Quello che chiedo al 2019» : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fa una dedica speciale ad Elena Santarelli e a sua figlia Silvia per il nuovo anno. Il dramma del figlio di Elena Santarelli ha commosso tantissimi ...

