Ecco Angela Nasti, la Nuova Tronista di Uomini e Donne!

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Maria De Filippi ha presentato, ladie Donne Trono Classico. Scopriamo di più su, che vedremo a breve nelle prossime puntate die Donne…Durante l’odierna registrazione die Donne è stata presentata la, che andrà a fare compagnia ad Andrea Zelletta nelle prossime puntate dedicate al Trono Classico. Lei è, sorella di Chiara, la nota fashion blogger già vista, anche se per pochissimi giorni, nella scorsa edizione dell’Isola Dei Famosi, reality dal quale la stessa chiara si è rititata in quanto sentiva la mancanza del fidanzato.Ma scopriamo di più su, lapronta a far battere il cuore agli spasimanti che raggiungeranno la corte di Maria De Filippi per conquistare il suo cuore. Come la sorella ha una vera e propria passione per il mondo della moda, ama le ...