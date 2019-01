È successo in TV – 31 gennaio 1969 | La Zingara di Iva Zanicchi conquista Sanremo VIDEO

È successo in TV – 30 gennaio 1964 : trionfa Gigliola Cinquetti in un Sanremo Internazionale (VIDEO) : Siamo nel 1964, anno del quattordicesimo Festival della Canzone Italiana svolto tra il 30 gennaio e il 1° febbraio presso il Salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo. A condurre è Mike Bongiorno (alla seconda di cinque conduzioni sanremesi consecutive e di undici in assoluto fino al 1997) affiancato da Giuliana Lojodice mentre la direzione artistica è di Gianni Ravera e l'organizzazione rimane nelle mani dell'ATA.In gara vi sono ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 gennaio) : OKC e Milwaukee non sbagliano - successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e per Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo playoff di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers. Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers ...

È successo in TV – 29 gennaio 1959 : Domenico Modugno strega il Festival di Sanremo (VIDEO) : Prosegue il nostro viaggio nelle storiche edizioni del Festival di Sanremo. Se ieri abbiamo parlato della 'prima volta' televisiva, oggi vi parliamo dell'edizione numero nove della kermesse canora che inizia a far sentire la sua voce (in tutti i sensi) a livello di evento sul piccolo schermo e non solo. È successo in TV – 28 gennaio 1955: il primo Festival di Sanremo in TV (VIDEO) prosegui la ...

È successo in TV – 28 gennaio 1955 : il primo Festival di Sanremo in TV (VIDEO) : Occhio al calendario, con oggi mancano esattamente 8 giorni all'inizio all'inizio del Festival per eccellenza. Il nostro appuntamento giornaliero con gli eventi e le curiosità del passato in tv da oggi e per i prossimi giorni riprenderà i ricordi del Festival della Canzone Italiana ed alcune delle scorse 68 edizioni, il tutto passo dopo passo tra curiosità, canzoni e protagonisti. Oggi iniziamo chiaramente dalla 'prima volta' della TV a ...

Che tempo che fa 2019/ Ospiti e diretta - Alice Merton : "Il successo? Ho fatto di testa mia" - 27 Gennaio - : Che tempo che fa apre le sue porte ad Andra e Tatiana Bucci, due sorelle vittime dell'Olocausto, miracolosamente scampate ad Auschwitz

È successo in TV – 27 gennaio 2011 : Michela de Paoli vince 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario : Tra gli storici programmi in preserale che nel 2011 occupavano i palinsesti di Rai 1 e Canale 5 abbiamo da una parte L'eredità, mentre dall'altra le atmosfere tensive di Chi vuol essere milionario.Quest'ultimo è l'unico programma che ormai già da qualche anno non poteva definirsi concorrenziale poiché Canale 5 continuava a mandarlo in onda, accontentandosi della media di share (Non più ai fasti delle prime edizioni, ma non per questo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 gennaio) : Golden State vince a Boston - Denver regola Philadelphia. successo anche per gli Spurs a New Orlenas : Cinque partite in programma nella notte NBA. Successo esterno per Golden State sul campo di Boston, mentre Denver risponde superando Philadelphia. Vittorie anche per San Antonio, Portland e Memphis, rispettivamente contro New Orleans, Atlanta e Indiana. Prezioso Successo esterno in casa dei Boston Celtics per i Golden State Warriors, che hanno la meglio con il punteggio di 111-115. Sfida molto equilibrata, con sorpassi e controsorpassi tra le ...

È successo in TV – 26 gennaio 2014 : arrivano i Braccialetti rossi su Rai 1 : Sono passati cinque anni dalla prima puntata di una serie che per la Rai diventerà un fiore all'occhiello, un successo che crescerà puntata dopo puntata. E' la forza di Braccialetti rossi, al suo esordio domenica 26 gennaio 2014 in prima serata su Rai 1 per 6 puntate. La serie è la versione italiana della serie catalana Polseres vermelles, ispirata alla storia vera dello scrittore spagnolo Albert Espinosa che, malato di cancro per dieci ...

È successo in TV – 25 gennaio 2012 : inizia l'ultima Isola dei Famosi targata Rai 2 (VIDEO) : ?"Dopo 8 anni voglio gridare il mio più forte In bocca al lupo alla nona edizione di questo programma" è Simona Ventura (passata da pochi mesi a Sky) ad aprire l'edizione 2012 dell'Isola dei Famosi con un filmato di 'benedizione', non un'edizione come tutte le altre dato che è la prima senza la conduttrice che dal 2003 al 2011 ha portato avanti il reality show ma soprattutto è l'ultima targata Rai prima del suo passaggio 4 anni dopo a ...

È successo in TV – 24 gennaio 1981 : Stasera niente di nuovo con Vianello e Mondaini (VIDEO) : E' il 24 gennaio 1981 e Rai 1 riapre l'anno dei grandi show con l'asso nella manica costituita dalla coppia Vianello-Mondaini che per l'ultima volta conducono insieme un varietà Rai prima dello storico passaggio in Fininvest che gli ha fruttato altrettanti successi.Prima di congedarsi da Via Teulada, lasciano un altro gioiello incastonato nelle teche Rai, si tratta di Stasera niente di nuovo, trasmesso per otto puntate, su Rai 1 con le ...

È successo in TV – 23 gennaio 2011 : Diana del Bufalo eliminata da Amici e la protesta trash di Mauro Coruzzi (VIDEO) : Ultimamente assemblare la polemica con Amici viene semplice data l'autogestione indetta dagli allievi della diciottesima edizione. Proviamo a fare un salto di ben 8 anni, nella decima stagione del talent show di Canale 5: anno in cui sono spiccati i nomi di Virginio Simonelli, Annalisa Scarrone e soprattutto Diana del Bufalo.Entra nella scuola come cantante, il suo carattere così svampito, la simpatia innata, talento da vendere, la battuta ...

I nati tra Gennaio e Febbraio hanno più successo nella vita - la scienza lo dimostra - FOTO : Uno studio dimostra come le persone che hanno avuto successo nella vita siano nate tra Gennaio e Febbraio. Una serie di studi cercano di dimostrare che chi nasce nei primi mesi dell'anno riesce ad ...

A Trapani con folgorante successo il Circo Sandra Orfei Dal 25 gennaio al 4 febbraio lo show della vera tradizione circense : In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni alle 17.30 e alle 21.00; domenica alle 17.00 e 19.30; giornata di riposo martedì. L'atmosfera del grande Federico Fellini invade la pista del Circo ...

È successo in TV – 22 gennaio 2006 : rissa verbale tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo a Domenica IN (VIDEO) : Doveva essere una puntata di Domenica IN come tutte le altre ma così non è stato. Mara Venier, giunta alla sua ottava edizione da conduttrice del contenitore festivo di Rai 1, non pensava di dover vivere un incubo in quella puntata del 22 gennaio 2006: davanti a lei due personaggi simbolo di due edizioni dell'Isola dei famosi, Adriano Pappalardo e Antonio Zequila, protagonisti di una ormai storica rissa verbale che ha fatto sobbalzare sulla ...