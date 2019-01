E l’Italia sul Venezuela cosa fa?

Il caso Diciotti non ha gettato discredito sull’Italia e no - il M5S non è spacciato : Nello stesso giorno in cui la Giunta per le Immunità del Senato, riunita per discutere sulla richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di Catania per processare il ministro dell’Interno che aveva vietato per 5 giorni lo sbarco dei 177 migranti a bordo della Diciotti, ha ricevuto la memoria firmata da Conte, Di Maio e Toninelli con cui il governo rivendica la condivisione della decisione, arriva anche lo sblocco del ...

Allerta Meteo - Febbraio inizia nel Weekend della Candelora una grande Sciroccata sull’Italia : tanta NEVE al Nord - piogge torrenziali al Centro - +20°C al Sud [MAPPE] : 1/23 ...

Biathlon – Mondiali di Osrblie - l’Italia sul terzo gradino del podio con i giovani : Italia di bronzo ai Mondiali di Osrblie: Leonesio, Giacomel e Bionaz portano la staffetta sul podio della categoria giovani Arriva la prima medaglia italiana ai Mondiali giovanili di Biathlon in corso a Osrblie, in Slovacchia. A conquistarla sono stati gli azzurri della staffetta maschile categoria giovani, Iacopo Leonesio (che era stato il migliore nell’individuale di sabato), Tommaso Giacomel (argento nella sprint nella scorsa ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i punti deboli e di forza dell’Italia. Si punta sull’esperienza - un peccato per gli infortuni : Quattro giorni all’esordio. La Nazionale italiana di Rugby si prepara alla trasferta scozzese: sabato inizierà il proprio cammino nel Sei Nazioni a Murrayfield contro i padroni di casa della Scozia in un incontro già decisivo, dove la banda di Conor O’Shea andrà a caccia di una vittoria che manca ormai da tre edizioni del torneo agli azzurri. Andiamo a scoprire i punti di forza e i punti deboli della Nazionale tricolore. punti di ...

Allerta Meteo - prima tempesta Atlantica in azione sull’Italia : forti venti e piogge sulle Regioni tirreniche - caldo anomalo [LIVE] : 1/16 ...

Scherma – Fioretto maschile : l’Italia sul gradino più alto del podio - gli azzurri vincono la prova a squadre di Tokyo : La sfida finale ha visto la squadra azzurra composta da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà, superare gli Stati Uniti col punteggio di 45-43 L’Italia del Fioretto maschile torna sul gradino più alto del podio. Dopo i due secondi posti conquistati nelle prime due gare stagionali, a Bonn ed a Parigi, il quartetto italiano vince la tappa di Tokyo del circuito di Coppa del Mondo. La sfida finale ha visto la ...

Previsioni Meteo - altre due tempeste sull’Italia tra i Giorni della Merla e il primo weekend di Febbraio ma l’Inverno inizia a tirare il freno a mano [MAPPE] : 1/22 ...

Ciclismo su pista - l’Italia è sul tetto del mondo : domata la Germania nella finalissima! : Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Martina Alzini hanno vinto la sesta ed ultima tappa di Coppa del mondo pista, in programma ad Hong Kong Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Martina Alzini sono sul tetto del mondo. La sesta ed ultima tappa di Coppa del mondo pista, in programma ad Hong Kong, ha visto oggi trionfare il quartetto azzurro nella finalissima contro la Germania. Un successo netto quello ...

Giulio Regeni - tre anni dalla sparizione : in 100 piazze l’Italia che non dimentica torna a chiedere la verità sull’omicidio : Il 25 gennaio 2016 fa al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni. Il 3 febbraio sarebbe stato ritrovato morto, il corpo straziato da evidenti segni di tortura, lungo la superstrada che collega la capitale con Alessandria. Tre anni dopo la verità è ancora lontana, 5 agenti egiziani sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ma i responsabili dell’omicidio non sono ancora individuati nonostante le promesse ...

Slittino - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Buoni precedenti per i cugini Fischnaller sulla pista di Winterberg : Terminato, con non poca sfortuna, senza medaglie il quadriennio olimpico che ha portato verso PyeongChang 2018, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale va a caccia di riscatto in questo 2019, che vede il suo appuntamento più importante nel prossimo week-end, con i Mondiali di Winterberg. Gli azzurri possono giocarsela in alcune gare, puntando magari anche al podio. Il catino tedesco evoca più che discreti ricordi per quanto ...

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia sul caso Amanda Knox : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver violato i diritti di Amanda Knox, la ragazza statunitense accusata di aver ucciso la studentessa britannica Meredith Kercher a Perugia, nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2007,

Neve a Genova e grandinata su Capri - maltempo sull’Italia da Nord a Sud | : Anticipato da un’allerta diramata in varie regioni, il maltempo è arrivato sul Belpaese. Ma nel weekend tornerà il sole

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Gennaio : Macron nasconde i terroristi : “Niente richieste dall’Italia” : Dopo Battisti I nove terroristi italiani che Parigi non consegna La Francia nega, ma le richieste del governo ci sono: alcune sono senza risposta di Alessandro Mantovani e Ferruccio Sansa Il popolo sono me di Marco Travaglio Se non lo vedessimo sovente in tv o in fotografia, ma ne leggessimo soltanto i pensieri leggermente retrò, il professor Sabino Cassese ce lo immagineremmo con la parrucca bianca e il codino infiocchettato, il volto ...

Allerta Meteo - Ciclone Polare sull’Italia : tanta neve e forte maltempo al Centro/Sud - l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...