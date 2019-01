Dramma sul lavoro ad Alba | operaio muore schiacciato da un carico di gelatine in fabbrica

Cristiano Ronaldo - selfie sul jet privato nella giornata del Dramma di Emiliano Sala : Che Cristiano Ronaldo abbia un jet privato non è un segreto. Come non è la sua passione per i selfie . Così, ieri, di ritorno a Torino da Madrid dove era andato a regolare i conti con fisco spagnolo, ...

Dramma Emiliano Sala – L’ex fidanzata getta ombre sull’incidente : “investigate sulla mafia” - poi il tweet sparisce [FOTO] : L’ex fidanzata di Emiliano Sala ed il tweet che getta ombre sul tragico incidente che ha coinvolto il calciatore italo-argentino Dopo l’accorato appello su Instagram di Berenice Skhair, ex fidanzata di Emiliano Sala, la giovane ragazza è riapparsa sui social, questa volta su Twitter. Il tweet in questione però questa volta non è stato pubblicato per mandare un messaggio al calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo ...

Cristiano Ronaldo ed il selfie sul jet privato - Lineker lo massacra ripensando al Dramma di Emiliano Sala : “non è il giorno giusto” : Cristiano Ronaldo si scatta un selfie sull’aereo privato, Gary Kineker non ci sta: l’ex calciatore inglese reputa inadeguata la foto di CR7 nel giorno della scomparsa dell’aereo con Emiliano Sala a bordo Dopo le polemiche che hanno infiammato l’arrivo di Cristiano Ronaldo al tribunale di Madrid per il processo che l’ha visto imputato per evasione fiscale, la bufera su CR7 non si è placata. Questa volta a ...

Australian Open – Dramma Serena Williams : la caviglia si gira sul 5-1 e le costa la vittoria [VIDEO] : Serena Williams si fa male sul 5-1 del terzo set contro la Pliskova: la caviglia compie un movimento innaturale e la tennista americana non riesce a vincere il match Quarti di finale degli Australian Open con tanto di… colpo di scena. Serena Williams, favorita numero 1 per la vittoria finale del torneo, è stata sconfitta da Karolina Pliskova al terzo set. Sull’esito del match della tennista americana, pesa come un macigno ...

Verona - Dramma sul lavoro : camionista muore asfissiato nell’autocisterna : La vittima è un autotrasportatore rimasto asfissiato mentre effettuava le operazioni di pulizia all'interno dell'autocisterna che conduceva. La tragedia in un parcheggio antistante i capannoni di varie aziende nella zona industriale Villafranca. L'uomo è entrato nella cisterna ma è rimato asfissiato dai residui della sostanza che vi era contenuta.Continua a leggere

Sergio Mattarella in Germania - "il vero motivo della visita". Retroscena : Drammatico siluro sul governo : Una visita ufficiale, ma non semplicemente istituzionale. Sergio Mattarella è a Berlino per una due giorni dall'elevato contenuto politico. Tanto che il capo dello Stato avrà un faccia a faccia con Angela Merkel e poi un incontro col presidente del Parlamento federale, il "mastino" Wolfgang Schauble

Valanga sull'Himalaya : bilancio Drammatico : Tragico incidente sulle montagne dell'Himalaya: nelle ultime ore una Valanga si è abbattuta su un passo della catena montuosa asiatica. L'area interessata è quella del Kashmir, sotto controllo...

Fabrizio Corona - la confessione sul Dramma del figlio Carlos : 'Quella volta andai da Belen in lacrime...' : Fabrizio Corona in un capitolo della sua autobiografia Non mi avete fatto niente, edita da Mondadori, ha confessato il dramma che ha vissuto per la malattia del figlio Carlos . Senza tanti filtri, ...

Drammatico incidente stradale in Sicilia - sull'A18 : 3 morti e 4 feriti. : Drammatico incidente nelle prime ore del mattino in Sicilia, sull'Autostrada A18 che collega Catania a Messina. Tre persone hanno perso la vita e almeno altre quattro sono rimaste ferite in uno...

Omicidio-suicidio a Trento - il Dramma di Sergio e Luisa trovati morti abbracciati sul divano : Omicidio-sucidio a Fai della Paganella: Sergio Cini ha prima ucciso con un colpo di pistola la moglie Luisa e poi si è tolto la vita. I loro cadaveri sono stati trovati abbracciati e ancora in pigiama sul divano di casa da un conoscente. Hanno lasciato una lettera di saluto ai loro cari: "Vivevano uno per l’altra e avevano solo loro stessi".Continua a leggere

Dramma Corinaldo - la madre di una delle vittime attacca : 'Sfera Ebbasta ha sulla coscienza 6 morti' : Duro attacco al trapper Sfera Ebbasta da parte di Donatella Magagnini , madre di Daniele Pongetti , uno dei sei morti della strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo , Ancona, avvenuta la ...

Allerta Meteo Europa - “Apocalisse” di Neve sulle Alpi settentrionali : Austria - Svizzera e Germania sepolte - situazione Drammatica [FOTO] : 1/8 ...