Doctor Sleep | annunciata la data di uscita del seguito di Shining

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Pronti ad avere di nuovo a che fare con la luccicanza? In queste ore Warner Bros ha confermato che, il film tratto dal romanzo di Stephen King che fa da, uscirà il prossimo autunno. Per la precisione la pellicola diretta da Mike Flanagan, già regista dell’adattamento kinghiano Gerald’s Game e della recente e acclamata serie Hill House, debutterà nelle sale americane l’8 novembre 2019.Il film, così come il libro, si svolge parecchi anni dopo le vicende del primo volume: il figlio dell’allora protagonista Jack, Danny Torrance (ora interpretato da Ewan McGregor), è un uomo sulla quarantina che, per soffocare i suoi poteri particolari, si è gettato nell’alcolismo come un tempo aveva fatto il padre. A un certo punto però incontra Rose (Rebecca Ferguson), una donna che lo introduce a una strana setta che raggruppa bambini che ...