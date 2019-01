Diciotti | il M5S nel guado tra linea giustizialista e realpolitik

Diciotti - la "nuova" linea del M5s : "E' un falso parlare di immunità" | Salvini : "Il mio è stato un atto politico" : Per Conte è sbagliato parlare di salva-ministro ma bisogna chiarire "il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per un interesse dello stato o per interessi personali". E Salvini sposa la "linea", e spiega: "E' stato un atto politico che rifarei, ho agito da ministro"

Matteo Salvini - l'affondo di Pier Ferdinando Casini sul caso Diciotti : 'Il M5s si mangerà un piatto di me***' : Bastava che avessero capito per tempo che quella di Salvini sui migranti della Diciotti fu una scelta politica. E, invece, si sono fatti prendere dal raptus, dalla scorciatoia del processo e ora ...

Il caso Diciotti non ha gettato discredito sull’Italia e no - il M5S non è spacciato : Nello stesso giorno in cui la Giunta per le Immunità del Senato, riunita per discutere sulla richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di Catania per processare il ministro dell’Interno che aveva vietato per 5 giorni lo sbarco dei 177 migranti a bordo della Diciotti, ha ricevuto la memoria firmata da Conte, Di Maio e Toninelli con cui il governo rivendica la condivisione della decisione, arriva anche lo sblocco del ...

Diciotti - Minniti : “Salvini? Ha usato ostaggi per trattativa con Ue. M5s? Forse salverà il governo ma perderà l’anima” : Duro attacco dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, contro il governo gialloverde sulla gestione delle vicende Diciotti e Sea Watch. Ospite di Omnibus (La7), Minniti accusa: “Il governo M5s-Lega ha tenuto viva una strategia della tensione comunicativa, cioè ci hanno spiegato che stava arrivando una nave con 47 migranti e che quella era una invasione. Non era né una emergenza, né una invasione, ma abbiamo trattato la ...

Diciotti - la base M5s in rivolta : "Salvare o no il bullo Salvini?" : Ai vertici del Movimento 5 Stelle non resta che prendere tempo. L'obiettivo è trovare il modo migliore per arrivare a una via d'uscita dall'angolo nel quale, di fatto, sono stati costretti da Matteo Salvini. Il processo al ministro dell'Interno per il caso della nave Diciotti rischia, infatti, di far implodere i Cinque Stelle. A leggere i commenti sul Blog delle Stelle, ma anche sulle pagine Facebook dei big grillini, appare evidente la ...

Diciotti - Salvini : “Mi aspetto il voto del M5s? No - dell’intero Senato. Apprezzo le parole di Conte ma non le ho chieste io” : Dice di aspettarsi non solo il voto del Movimento 5 stelle ma anche “dell’intero Senato”. Le parole di Giuseppe Conte? Non le ha richieste lui, anche se l’intervento gli fa piacere. Matteo Salvini interviene alla Camera per il question time ma le sue dichiarazioni non possono che essere rivolte a Palazzo Madama, dove in mattinata si è riunita per la prima volta la giunta per le Immunità. L’organo parlamentare ...

Diciotti - Fiano : “M5s si autodenuncia? Trucco per motivare sì contro Salvini. Di Battista? Prima manettaro - ora cambia” : “Caso Diciotti? L’ipotesi che Conte, Di Maio e Toninelli si autodenuncino è un Trucco, serve a motivare il fatto che voteranno a favore della richiesta a procedere del ministro Salvini“. Sono le parole del deputato Pd, Emanuele Fiano, intervistato nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Non basta autodenunciarsi” – continua – “perché ci vogliono le ...

Diciotti - Gasparri : “Memoria governo? Interlocutore resta Salvini”. Senatori M5s : “Non abbiamo ancora deciso” : “La memoria del governo in arrivo? Il nostro Interlocutore è e resta Matteo Salvini“. A rivendicarlo è il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità, Maurizio Gasparri, al termine della prima seduta dell’organismo che dovrà per primo decidere, in attesa dell’arrivo in Aula, sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno sul caso Diciotti. “Se il governo avrà ...

Diciotti-Salvini-M5S : la verità Il no al processo sempre in pole : "Alla luce degli atti abbiamo registrato la retromarcia di Salvini, la situazione è totalmente cambiata. In ogni caso la nostra posizione sarà compatta". Ad affermarlo è il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso al termine della prima riunione della Giunta... Segui su affaritaliani.it

Diciotti - al Senato la Giunta avvia l'esame. M5S per il sì - la Lega : così tutto in discussione : «Mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto», ha spiegato Conte. Parole nette, che bilanciano la linea leghista del «Processare Salvini significa processare il governo», ...

Conte : "Il governo non rischia"Diciotti - nuove tensioni Lega-M5S : Il premier Giuseppe Conte non teme "nessuna ripercussione" sulla tenuta del governo dopo il vertice di ieri con i due vicepremier per il caso Diciotti. "Questo e' un accordo che nasce da un contratto di governo, c'e' piena concordia tra le parti, non c'e' nessuna divergenza" Segui su affaritaliani.it

Diciotti - De Falco : “M5s deve motivare retromarcia. Nota del governo in giunta? Non mi pare ci fu delibera dell’esecutivo” : “La situazione è cambiata, il governo si è assunto una responsabilità collegiale. Aspettiamo un documento di Conte, Di Maio e Toninelli” sul caso Diciotti. Ad annunciarlo il senatore M5s Mario Michele Giarrusso, entrando in Giunta per le elezioni e le immunità del Senato che deve decidere sull’autorizzazione a procedere richiesta per il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Con la posizione del M5s ancora in ...

Diciotti - al via l'iter su Salvini. La Lega : "Se M5S vota sì salta tutto" : La partita è delicata. Salvini giura che "su questo non cadrà il governo", ma la tensione è palpabile. La richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno per il "caso Diciotti" rischia di diventare una spina nel fianco del M5S e dell'intero esecutivo.I grillini sembrano infatti intenzionati a votare a favore del processo per Salvini. Il motivo è ideologico: il Movimento è storicamente contrario ad ogni immunità e non ...