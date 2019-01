Depositato piano demolizione pila Est : ANSA, - GENOVA, 31 GEN - Il sindaco commissario Marco Bucci ha Depositato in procura oggi il piano di demolizione della pila est di quel che resta del ponte Morandi, il viadotto crollato lo scorso 14 ...

Il Governo ha Depositato l'emendamento che stanzia dieci milioni per i familiari delle vittime di Rigopiano : Arriva un pacchetto di 4 emendamenti del Governo al decreto Semplificazioni, all'esame delle commissioni Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato.Le proposte vanno dallo stanziamento di 10 milioni ai familiari delle vittime e ai superstiti del "disastro di Rigopiano" a un intervento per precisare i confini della restituzione del prestito di 900 milioni ad Alitalia fino alla richiesta di assorbire nel provvedimento il decreto per il ...