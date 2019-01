Dalle 5 Terre alle Alpi neozelandesi | ecco gli Oscar degli ostelli

Etna - nuova scossa di terremoto di 2.0 a Zafferana Etnea : studenti fuori Dalle scuole : Ancora una scossa di terremoto in Sicilia, in prossimità dell'Etna: l'epicentro è stato registrato a Zafferana Etnea, già colpita dal sisma del giorno di Santo Stefano, che ha reso inagibili centinaia di edifici. Paura per gli studenti, impegnati a scuola, e che sono stati fatti uscire per precauzione nei cortili e negli spazi aperti degli istituti.Continua a leggere