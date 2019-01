Dalla gioia al dramma | la storia del difensore Toloi

calcioweb.eu

(Di venerdì 1 febbraio 2019)al. L’Atalanta ha conquistato una qualificazione incredibile in Coppa Italia dopo il successo contro la Juventus, ilrappresenta un uomo fondamentale nell’11 di Gasperini. Ma laè durata poco. Ilha rivelato a malincuore che proprio poco prima di scendere in campo sua moglie aveva perso il bimbo che stavano aspettando. “Come faccio sempre prima della partita, chiamo mia moglie e mia figlia prima di andare allo stadio. Ieri, quando ho chiamato, ho visto che qualcosa non andava. Conosco molto bene mia moglie e ho capito che era successo qualcosa. Mia moglie era incinta di quasi 10 settimane ed era andata a fare gli esami di routine. Ieri sarebbe stato il primo giorno che avremmo ascoltato il cuore del bambino! Ho chiesto la registrazione dell’esame e lei non mi ha mandato nulla, replicandomi che il telefono ...