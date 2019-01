Crotone | possibile colpo Baraye | Martella verso la cessione RUMORS

Blastingnews

: #Crotone, #Martella verso il #Perugia. #Crivello possibile sostituto #calciomercato @CalciomercatoRP - AttilioMalena : #Crotone, #Martella verso il #Perugia. #Crivello possibile sostituto #calciomercato @CalciomercatoRP - Umb63Morgese : @mattino5 Scusate se vado un po'contro corrente, ma quando la signora fa vedere la sua casa e mostra elettrodomesti… - infoitsport : Gds - Foggia, possibile l'esordio di Greco dal primo minuto con il Crotone -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Ultimo giorno di mercato e ultime ore a disposizione dei club per a portare i giusti correttivi alle rispettive rose. In Serie A così come in cadetteria a fare sognare i tifosi sono gli attaccanti, oggetto prezioso di questa sessione tra possibili acquisti last-minute e cessioni non pronosticabili nei giorni scorsi.Tra i club che potrebbero operare sia in entrata che in uscita c'è in Serie B anche il, formazione calabrese alla ricerca di rinforzi soprattutto nel reparto avanzato dopo gli abbandoni in sucdi Adrian Stoian, Ante Budimir e Claudio Spinelli....