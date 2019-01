Coppa Italia | Nainggolan affossa l' Inter | ai rigori gode la Lazio 4-5

India-Italia-Coppa Davis oggi (1° febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia questa notte l’avventura dell’Italia nella nuova Coppa Davis, così diversa da quella conosciuta fino ad oggi con l’avvento della riforma che ne ha cambiato tutta la struttura. Gli azzurri, a Calcutta, troveranno l’India, un avversario ostico che ha scelto l’erba per affrontarci. Si comincia con l’incontro tra Andreas Seppi e Ramkumar Ramanathan, rispettivamente numero 1 e 2 delle due formazioni. Tra ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 : le quattro semifinaliste e gli incroci. Date - programma - orari e tv : Siamo ormai alla stretta finale dell’edizione 2019 della Coppa Italia di calcio con le semifinali. quattro le compagini che si contenderanno i due pass disponibili per la Finale del 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Squadre che molti non si aspettavano sono arrivate fino a questo turno. E’ il caso della Fiorentina, vincitrice contro la Roma con l’incredibile 7-1, e dell’Atalanta che ha rifilato un secco 3-0 ai ...

Coppa Italia 2019 - definite le semifinali : programma - orari e tv. Il calendario completo : Siamo ormai alla stretta finale dell’edizione 2019 della Coppa Italia di calcio con le semifinali. Quattro le compagini che si contenderanno i due pass disponibili per la Finale del 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Squadre che molti non si aspettavano sono arrivate fino a questo turno. E’ il caso della Fiorentina, vincitrice contro la Roma con l’incredibile 7-1, e dell’Atalanta che ha rifilato un secco 3-0 ai ...

Coppa Italia 2019 - il calendario e le date delle semifinali. Programma - orari e tv : Siamo ormai alla stretta finale dell’edizione 2019 della Coppa Italia di calcio con le semifinali. Quattro le compagini che si contenderanno i due pass disponibili per la Finale del 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Squadre che molti non si aspettavano sono arrivate fino a questo turno. E’ il caso della Fiorentina, vincitrice contro la Roma con l’incredibile 7-1, e dell’Atalanta che ha rifilato un secco 3-0 ai ...

Coppa Italia – Nainggolan tradisce l’Inter - il cucchiaio di Icardi non basta : la Lazio vince ai rigori e vola in semifinale : La Lazio manda ko l’Inter ai rigori dei quarti di finale di Coppa Italia: fatale un errore di Radja Nainggolan dal dischetto I quarti di finale di Coppa Italia si concludono regalando grandi emozioni, dopo quelle andate in scena ieri. A seguito del 7-1 della Fiorentina sulla Roma ed il clamoroso 3-0 dell’Atalanta sulla Juventus, la sfida ‘infinita’ tra Inter e Lazio finisce ai rigori a favore della squadra allenata ...

Quarti Coppa-Italia - Inter-Lazio 4-5 dcr : 0.00 La Lazio conquista la semifinale ai rigori dopo l'1-1 al 120' (0-0 al 90'). Per l'Inter decide errore di Nainggolan Nei 90', non frenetici, incredibili occasioni sciupate da Candreva e poi Caicedo e Lautaro proprio nel recupero. In precedenza sollecitato Handanovic che dice di no a Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic.All'overtime parata di Strakosha su zuccata di Icardi. Al 108' si rompe l'equilibrio con il tiro sporco di Immobile ...

Toloi - il dramma della moglie dopo il successo con la Juventus in Coppa Italia : ...i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! Abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo ...

Coppa Italia - campagna di Unhcr per le bambine rifugiate : ecco come donare : ... con testimonial d'eccezione dal mondo del calcio e dello sport in generale. A Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi quest'anno si sono aggiunti Andrea Petagna e Thaisa Moreno, stella del Milan ...

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Napoli : Piatek verso l'esordio da titolare - Coppa Italia - : PROBABILI FORMAZIONI Milan Napoli: quote e ultime notizie su moduli e titolari, le due squadre si affrontano ancora, stavolta per i quarti di Coppa Italia.

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : i convocati dell’Italia. Assente Francesca Lollobrigida proiettata ai Mondiali su singole distanze : Ritorna la Coppa del Mondo di Speed skating dopo gli Europei all-round e sprint a Collalbo (Italia). Domani, ad Hamar (Norvegia), fino al 3 febbraio andrà in scena la quinta tappa sul ghiaccio norvegese e la Nazionale italiana di Maurizio Marchetto risponde presente. Il direttore tecnico ha dovuto tener conto, nelle scelte per questa stage, della breve distanza che separa gli atleti dal Mondiale su singole distanze, in programma in Germania, ad ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : i convocati dell’Italia. Assente Francesca Lollobrigida proiettata ai Mondiali su singole distanze : Ritorna la Coppa del Mondo di Speed skating dopo gli Europei all-round e sprint a Collalbo (Italia). Domani, ad Hamar (Norvegia), fino al 3 febbraio andrà in scena la quinta tappa sul ghiaccio norvegese e la Nazionale italiana di Maurizio Marchetto risponde presente. Il direttore tecnico ha dovuto tener conto, nelle scelte per questa stage, della breve distanza che separa gli atleti dal Mondiale 2019 su singole distanze, in programma in ...

LIVE Pagelle Inter-Lazio - voti Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Icardi-Immobile - bomber a confronto. Super sfida a San Siro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Inter-Lazio, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019. Il Milan aspetta di conoscere la sua rivale in semifinale: sarà derby contro i rivali nerazzurri oppure ancora una sfida con i biancocelesti come lo scorso anno. Quella di oggi è comunque una sfida molto importante per entrambe le squadre: l’Inter deve uscire dalla crisi e si affida ad un Mauro Icardi alla ...

Inter-Lazio : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE dei quarti di Coppa Italia : formazioni ufficiali Inter , 4-3-3, : Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Candreva. All. Spalletti. Lazio , 3-5-2, : Strakosha; ...

Napoli - Roma - Juventus - i Sepolcri della Coppa Italia : I Sepolcri della Coppa Italia “All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne confortate di pianto è forse il sonno della morte men duro” Così Ugo Foscolo a Ippolito Pindemonte dà inizio ai suoi Sepolcri con versi che giro ad Allegri, Di Francesco, Ancelotti anche perché il pianto dei tifosi gli renda men duro il sonno della sconfitta. Ma gli ricordo anche che “A egregie cose il forte animo accendono l’urne de’ forti, e bella e santa fanno ai peregrin ...