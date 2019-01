Coppa Davis | Matteo Berrettini pronto all’esordio | “grande carica e soddisfazione”

Coppa Davis - Ramkumar Ramanathan e Andreas Seppi apriranno la sfida India-Italia : Coppa Davis, la sfida tra India e Italia andrà in scena nel weekend, si inizierà dal singolo tra Ramkumar Ramanathan e Andreas Seppi Saranno Ramkumar Ramanathan e Andreas Seppi ad aprire domani – alle ore 6.30 italiane – la sfida di Coppa Davis tra India e Italia valida quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2019 della competizione (prima edizione con il nuovo format) in programma fino a sabato sull’erba del ...

Coppa Davis 2019 - tutte le stelle ed i big impegnati nel primo turno. Spiccano Thiem e Zverev : La Coppa Davis 2019 sta per cominciare. La nuova edizione sancisce la rivoluzione della storica competizione a squadre, in un format completamente cambiato. Dodici sfide di primo turno con le vincenti che raggiungeranno altre sei squadre alle finali di Novembre, che si disputeranno a Madrid. Inoltre cambia anche il programma delle partite, con i primi due singolari il venerdì e poi il sabato si giocheranno il doppio e gli altri due singolari, ...

Coppa Davis 2019 - il calendario del 1° turno di qualificazione. Programma - orari e tv di tutte le partite : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 : effettuato il sorteggio. Il programma completo : apre Seppi nella prima giornata - poi Berrettini : I due capitani, Corrado Barazzutti e Mahesh Bhupathi, hanno svelato le proprie carte nel sorteggio del turno preliminare di Coppa Davis tra India e Italia, che si aprirà domani a Calcutta, nel sorteggio tenutosi poche ore fa. Sarà Andreas Seppi, come da previsioni, ad assolvere il ruolo di numero uno azzurro in questa due giorni nuova e inedita dell’Insalatiera: l’altoatesino incontrerà il numero 133 del ranking ATP Ramkumar ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 in tv : su che canale vederla gratis e in chiaro. Orari e programma : La nuova Coppa Davis sta per cominciare. L’edizione 2019, quella della rivoluzione, parte per l’Italia dalla sfida con l’India. Si giocherà venerdì e sabato al Calcutta South Club e soprattutto lo si farà sull’erba, superficie poco amata dagli azzurri e che può dare un grosso vantaggio ai padroni di casa. Il capitano azzurro Corrado Barazzutti ha convocato per questo impegno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Marco ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 : le possibili scelte di Corrado Barazzutti. Seppi - Cecchinato e Berrettini in ballottaggio - incognita doppio : Comincia venerdì l’avventura dell’Italia nella Coppa Davis 2019. La nuova edizione coinciderà con l’inizio della rivoluzione della storica competizione a squadre. Gli azzurri di Corrado Barazzutti saranno ospiti dell’India e si giocherà sull’erba, una superficie poco amata dai giocatori italiani e che ovviamente mette il capitano azzurro nella difficile decisione di scegliere i due migliori singolaristi e soprattutto la coppia del doppio. Non ci ...

Coppa Davis - l’Italia e l’allergia all’erba. I precedenti sono 24 - ben 13 le sconfitte - l’ultima proprio con l’India nel 1985 : L’incontro tra India ed Italia valido per il primo turno della Coppa Davis di tennis si giocherà sull’erba, superficie che in passato spesso è stata indigesta agli azzurri, soprattutto all’epoca in cui sia gli US Open che gli Australian Open si giocavano su erba e quindi in questi Paesi si sceglieva anche in questa manifestazione la medesima superficie. sono 24 i precedenti dell’Italia su erba in Davis, tutti molto ...

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Siamo ben attrezzati anche per l’erba - sono tranquillo” : Venerdì 1 e domenica 2 febbraio l’Italia affronterà l’India a Calcutta, sull’erba, in una sfida valida per le qualificazioni della Coppa Davis 2019. Gli azzurri inizieranno il loro cammino nel nuovo format del torneo contro un avversario ostico e soprattutto su una superficie poco utilizzata nel circuito internazionale, che potrebbe rappresentare un’ulteriore insidia. Tuttavia questo fattore non sembra preoccupare il capitano Corrado Barazzutti, ...

Coppa Davis : Barazzutti anche per l'erba : Per la sfida con l'India Barazzutti ha convocato Marco Cecchinato , n.19 del mondo, , Andreas Seppi , 37, , Matteo Berrettini , 53, , Thomas Fabbiano , 85, e Simone Bolelli , 138 e n.89 in doppio, . ...

Coppa Davis - Lleyton Hewitt durissimo contro la nuova formula : “è ridicola - è come cambiare la Champions” : La nuova Coppa Davis non va proprio già all’ex numero uno del mondo Lleyton Hewitt, il quale ha commentato negativamente questa innovazione Il capitano australiano di Coppa Davis ed ex numero uno del mondo, Lleyton Hewitt, ha attaccato il nuovo formato del torneo come “ridicolo“. Hewitt, due volte campione di uno Slam, ha attaccato Gerard Pique, difensore del Barcellona e l’uomo dietro i cambiamenti alla Coppa Davis ...

Coppa Davis - ha ancora senso chiamarla così? Una competizione ultracentenaria snaturata. Format innovativo che cancella la storia : Nella scorsa estate, a Orlando, in tanti hanno sperato che la riforma della nuova Coppa Davis, tanto voluta dal gruppo Kosmos e dall’ITF con in testa il suo presidente Dave Haggerty, non avvenisse. Invece, complici anche alcuni provvedimenti che tanto hanno fatto discutere (non ultima una norma ad hoc che ha salvato il diritto di voto dell’ex vicepresidente Bernard Giudicelli, utile perché portava i pesanti 12 voti della Francia), ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia : quando e a che ora si gioca? Il programma del fine settimana : come vederla in tv e streaming : Dopo gli Australian Open 2019 e il trionfo del serbo Novak Djokovic, l’attenzione si sposta alla Coppa Davis 2019 e per l’Italia ci sarà l’insidia India. Il match, in programma l’1 e 2 febbraio a Calcutta sull’erba indiana, sarà valido per il turno di qualificazione alla Fase Finale di questo nuovo format. Il capitano non giocatore Corrado Barazzutti ha convocato per questo impegno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia : i padroni di casa ai raggi X. Un doppio davvero temibile. E l’erba può esaltarli : La nuova Coppa Davis sta per cominciare. L’edizione 2019, quella della rivoluzione, parte per l’Italia dalla sfida con l’India. Si giocherà venerdì e sabato al Calcutta South Club e soprattutto lo si farà sull’erba, superficie poco amata dagli azzurri e che può dare un grosso vantaggio ai padroni di casa. India che si affiderà anche al doppio per provare a superare il Bel Paese. Questi i convocati del capitano ...