Coppa Davis 2019 | primo turno | la Germania punta su Alexander Zverev | tante assenze

Coppa Davis 2019 - verso India-Italia. Seppi : “L’erba mi piace”. Berrettini : “Emozionato per l’esordio” : L’Italia è pronta per affrontare l’India nel primo turno della Coppa Davis 2019, gli azzurri scenderanno in campo domani a Calcutta e saranno impegnati sull’erba del South Club: la superficie non è molto gradita ai nostri portacolori che comunque hanno tutte le carte in regola per sconfiggere i padroni di casa e proseguire l’avventura nella massima competizione tennistica per squadre. Nella prima giornata vedremo ...

Coppa Davis 2019 : India-Italia - un’erba per ripartire. Seppi può portare due punti - Berrettini all’esordio in campo : Comincia febbraio, comincia la nuova Coppa Davis, comincia l’avventura dell’Italia. Gli azzurri, con Corrado Barazzutti nelle vesti di capitano non giocatore, ripartono dall’India, e precisamente da Calcutta, sull’erba da sempre indigesta ai nostri portacolori, ma che, paradossalmente, è gradita da qualcuno dei nostri giocatori da 15 anni. Parliamo di Andreas Seppi: l’altoatesino è da sempre una nostra punta quando ...

Tennis - Coppa Davis - India-Italia : Seppi apre contro Ramanathan : Il 22enne romano, che nel 2018 ha vinto il suo primo titolo ATP, ha vinto l'unico precedente con Gunneswaran , numero 102 del mondo, fresco di prima qualificazione per il main draw di uno Slam agli ...

Coppa Davis - Matteo Berrettini pronto all’esordio : “grande carica e soddisfazione” : Coppa Davis, Matteo Berrettini esordirà con la maglia azzurra dopo l’ottima stagione scorsa nella quale si è messo in mostra “Esordire in Davis è una grandissima soddisfazione, io i miei compagni di squadra qualche anno fa li vedevo giocare alla tv e tifavo per loro“. Sono le parole di Matteo Berrettini alla vigilia del match contro l’indiano Prajnesh Gunneswaran, suo esordio in Coppa Davis. “Ora devo ...

Coppa Davis - Ramkumar Ramanathan e Andreas Seppi apriranno la sfida India-Italia : Coppa Davis, la sfida tra India e Italia andrà in scena nel weekend, si inizierà dal singolo tra Ramkumar Ramanathan e Andreas Seppi Saranno Ramkumar Ramanathan e Andreas Seppi ad aprire domani – alle ore 6.30 italiane – la sfida di Coppa Davis tra India e Italia valida quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2019 della competizione (prima edizione con il nuovo format) in programma fino a sabato sull’erba del ...

Coppa Davis 2019 - tutte le stelle ed i big impegnati nel primo turno. Spiccano Thiem e Zverev : La Coppa Davis 2019 sta per cominciare. La nuova edizione sancisce la rivoluzione della storica competizione a squadre, in un format completamente cambiato. Dodici sfide di primo turno con le vincenti che raggiungeranno altre sei squadre alle finali di Novembre, che si disputeranno a Madrid. Inoltre cambia anche il programma delle partite, con i primi due singolari il venerdì e poi il sabato si giocheranno il doppio e gli altri due singolari, ...

Coppa Davis 2019 - tutte le stelle ed i big impegnati nel primo turno. Spiccano Thiem e Zverev : La Coppa Davis 2019 sta per cominciare. La nuova edizione sancisce la rivoluzione della storica competizione a squadre, in un format completamente cambiato. Dodici sfide di primo turno con le vincenti che raggiungeranno altre sei squadre alle finali di Novembre, che si disputeranno a Madrid. Inoltre cambia anche il programma delle partite, con i primi due singolari il venerdì e poi il sabato si giocherà il doppio e gli altri due singolari, ...

Coppa Davis 2019 - il calendario del 1° turno di qualificazione. Programma - orari e tv di tutte le partite : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 : effettuato il sorteggio. Il programma completo : apre Seppi nella prima giornata - poi Berrettini : I due capitani, Corrado Barazzutti e Mahesh Bhupathi, hanno svelato le proprie carte nel sorteggio del turno preliminare di Coppa Davis tra India e Italia, che si aprirà domani a Calcutta, nel sorteggio tenutosi poche ore fa. Sarà Andreas Seppi, come da previsioni, ad assolvere il ruolo di numero uno azzurro in questa due giorni nuova e inedita dell’Insalatiera: l’altoatesino incontrerà il numero 133 del ranking ATP Ramkumar ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 in tv : su che canale vederla gratis e in chiaro. Orari e programma : La nuova Coppa Davis sta per cominciare. L’edizione 2019, quella della rivoluzione, parte per l’Italia dalla sfida con l’India. Si giocherà venerdì e sabato al Calcutta South Club e soprattutto lo si farà sull’erba, superficie poco amata dagli azzurri e che può dare un grosso vantaggio ai padroni di casa. Il capitano azzurro Corrado Barazzutti ha convocato per questo impegno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Marco ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 : le possibili scelte di Corrado Barazzutti. Seppi - Cecchinato e Berrettini in ballottaggio - incognita doppio : Comincia venerdì l’avventura dell’Italia nella Coppa Davis 2019. La nuova edizione coinciderà con l’inizio della rivoluzione della storica competizione a squadre. Gli azzurri di Corrado Barazzutti saranno ospiti dell’India e si giocherà sull’erba, una superficie poco amata dai giocatori italiani e che ovviamente mette il capitano azzurro nella difficile decisione di scegliere i due migliori singolaristi e soprattutto la coppia del doppio. Non ci ...

Coppa Davis - l’Italia e l’allergia all’erba. I precedenti sono 24 - ben 13 le sconfitte - l’ultima proprio con l’India nel 1985 : L’incontro tra India ed Italia valido per il primo turno della Coppa Davis di tennis si giocherà sull’erba, superficie che in passato spesso è stata indigesta agli azzurri, soprattutto all’epoca in cui sia gli US Open che gli Australian Open si giocavano su erba e quindi in questi Paesi si sceglieva anche in questa manifestazione la medesima superficie. sono 24 i precedenti dell’Italia su erba in Davis, tutti molto ...

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Siamo ben attrezzati anche per l’erba - sono tranquillo” : Venerdì 1 e domenica 2 febbraio l’Italia affronterà l’India a Calcutta, sull’erba, in una sfida valida per le qualificazioni della Coppa Davis 2019. Gli azzurri inizieranno il loro cammino nel nuovo format del torneo contro un avversario ostico e soprattutto su una superficie poco utilizzata nel circuito internazionale, che potrebbe rappresentare un’ulteriore insidia. Tuttavia questo fattore non sembra preoccupare il capitano Corrado Barazzutti, ...

Coppa Davis : Barazzutti anche per l'erba : Per la sfida con l'India Barazzutti ha convocato Marco Cecchinato , n.19 del mondo, , Andreas Seppi , 37, , Matteo Berrettini , 53, , Thomas Fabbiano , 85, e Simone Bolelli , 138 e n.89 in doppio, . ...