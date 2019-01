Convocati Italia | Mondiali di Sci ad Åre | Goggia e Paris punte di diamante

Mondiali di Sci di Åre - i Convocati dell'Italia : Goggia e Paris a caccia di medaglie : TORINO - La Svezia si prepara ad ospitare i Mondiali di sci ad Åre . L' Italia arriva alla rassegna iridata forte degli ultimi risultati in Coppa del Mondo : il doppio podio di Sofia Goggia a Garmisch Partenkirchen e quello di Dominik Paris a Kitzbuhel . C'è grande attesa nel Circo Bianco per l'evento in programma dal 4 al 17 febbraio che sancirà ...

Coppa del Mondo Short Track – Si riparte da Dresda : ecco i Convocati dell’Italia : L’Italia impegnata da domani sul ghiaccio tedesco per la quinta tappa del circuito internazionale. Dodici convocati con la sorpresa Pietro Sighel riparte da Dresda, in Germania, il cammino della Nazionale italiana nella Coppa del Mondo di Short Track. Gli azzurri allenati allenatori Anthony Barthell e Assen Pandov scenderanno da domani in gara sul ghiaccio tedesco per la tre giorni che precederà, la prossima settimana, la tappa ...

Tiro a volo - l’Italia inizia la stagione : i Convocati per le gare di Rabat. Spiccano Giovanni Pellielo e Jessica Rossi : La stagione 2019 del Tiro a volo scatterà il pRossimo 15 marzo con la prima tappa della Coppa del Mondo ad Acapulco (Messico) ma ovviamente le Nazionali stanno già scaldando i motori per affrontare al meglio la stagione in cui verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia parteciperà al Gran Premio Internazionale del Marocco, in programma dal 31 gennaio al 4 febbraio a Rabat. Questi gli azzurri convocati dal DT ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : analisi Convocati Italia. I possibili quartetti gara per gara. Fiducia ai giovani - Paris e Goggia le punte : L’Italia è fatta, la spedizione azzurra per i Mondiali 2019 di sci alpino è stata ufficialmente definita: 19 azzurri saranno protagonisti ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, il nostro contingente ha tutte le carte in regola per esprimersi su ottimi livelli nell’appuntamento più importante di tutta la stagioni. Le varie gare di Coppa del Mondo che si sono succedete da ottobre fino a oggi hanno offerto degli spunti molto interessanti ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia - 19 azzurri a caccia di medaglia. Spiccano Paris - Goggia - Brignone e Innerhofer : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. L’Italia sarà protagonista nella nota località scandinava con 19 azzurri che andranno a caccia di grandi risultati: in palio 11 titoli, cioè quelli delle cinque discipline individuali (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata per entrambi i sessi) e quello della prova a squadre. La nostra Nazionale ...

Tuffi - Grand Prix 2019 : i Convocati dell’Italia per la tappa di Rostock. Ci sono Marsaglia e Porco : Nel weekend del 14-17 febbraio andrà in scena la prima tappa del Grand Prix Fina 2019 di Tuffi, la venticinquesima edizione della manifestazione itinerante scatterà con l’Internationaler Springertag di Rostock (Germania) a cui parteciperanno circa cento atleti in rappresentanza di 21 Nazioni. L’Italia sarà presente all’appuntamento con due tuffatori: Lorenzo Marsaglia e Francesco Porco che cercheranno di ben figurare in una ...

Sei Nazioni 2019 - i Convocati dell’Italia per l’esordio. Saranno 26 gli azzurri in Scozia. Sorpresa Nicola Quaglio : Conor O’Shea appena 24 ore prima di comunicare la formazione dell’Italia per la prima sfida del Sei Nazioni in Scozia, ha rilasciato la lista dei 26 azzurri che prenderanno parte alla trasferta che darà il via al torneo azzurro. Andrà a Murrayfield anche Nicola Quaglio, convocato a Sorpresa dal CT, che ha tagliato dal gruppo iniziale dei 31 Zilocchi, Barbini, Mbanda, Canna, Zanon e Sperandio. Sarà dunque McKinley e non Canna il ...

Rugby - Sei Nazioni – L’Italia ufficializza i 26 Convocati per la trasferta in Scozia : c’è Quaglio : Il CT dell’Italia Conor O’Shea ha scelto la lista ufficiale dei 26 giocatori che voleranno in Scozia per il match d’esordio del Sei Nazioni Lo staff della Nazionale Italiana Rugby guidato dal Commissario Tecnico Conor O’Shea ha ufficializzato la lista dei 26 atleti convocati per il match d’esordio al Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 2 febbraio contro la Scozia alle 14.15 locali (15.15 italiane) a ...

Skeleton - i Convocati dell’Italia per i Mondiali di Whistler. In gara Joseph Luke Cecchini e Valentina Margaglio : Sono state ufficializzate le convocazioni per i Mondiali di Skeleton, che quest’anno si terranno a Whistler, in Canada, dal 2 al 9 marzo: a rappresentare l’Italia saranno Joseph Luke Cecchini (Sci Club Selvino) e Valentina Margaglio (Fiamme Azzurre). Le gare alle quali prenderanno parte si svolgeranno giovedì 7 e venerdì 8 nella serata italiana, con manche alle ore 18.00 ed alle 21.30. Joseph Luke Cecchini è ormai un veterano delle ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Sergio Parisse il faro - Dean Budd per sorprendere : Partirà sabato 2 febbraio il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra farà visita alla Scozia nella prima giornata, con calcio d’inizio alle ore 15.15. Si tratta forse della sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e l’Italia non deve sbagliare. Ecco i 31 azzurri papabili per la prima sfida, la ...

Coppa Italia - per Milan-Napoli non Convocati Hysaj e Albiol. Torna Allan : Domani sera, gara unica Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Napoli di Coppa Italia, in programma domani sera a San Siro. Quarti di finale, gara unica. Non ci sono Albiol e Hysaj che hanno accusato un legger affaticamento e, scrive il Napoli sul sito, “a scopo precauzionale non saranno del match”. Torna Allan e c’è anche il giovane Gaetano. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, ...

I Convocati dell’Italia di rugby per l’esordio nel Sei Nazioni : L’allenatore della Nazionale maschile di rugby, Conor O’Shea, ha scelto la scorsa settimana i trentuno giocatori convocati per la prima partita del torneo Sei Nazioni, in programma sabato 2 febbraio contro la Scozia allo stadio Murrayfield di Edimburgo. Dopo aver saltato

Sci alpino - i possibili Convocati dell’Italia per i Mondiali. I sicuri e gli incerti. Alcuni ballottaggi da risolvere : Dal 5 al 17 Febbraio ad Are si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. La rassegna iridata è ormai alle porte ed è arrivato il momento di tracciare una lista dei possibili convocati dell’Italia. Alcuni azzurri sono già sicuri di staccare il biglietto per la Svezia, ma in tante specialità ci sono numero ballottaggi e ancora molti nodi da sciogliere. Va ricordato inoltre che il contingente massimo per ogni nazione è di 24 atleti e ...

Pista Lunga – Coppa del Mondo junior : Italia in Finlandia per la seconda tappa di CdM - sette i Convocati azzurri : La Nazionale degli allenatori Fabris e Rigoni impegnata da domani nella due giorni del circuito internazionale di categoria, sette i convocati azzurri Va in scena sul ghiaccio finlandese di Helsinki il primo grande appuntamento del 2019 per la Nazionale Italiana junior di Pista Lunga. Domani e domenica prevista infatti la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo con il team tricolore allenato da Enrico Fabris e Matteo Rigoni pronto a ...