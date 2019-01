Contratto tempo determinato 2019 | proroga o rinnovo | cosa cambia

termometropolitico

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Ancora oggi, in tempi di instabilità lavorativa diffusa e capillare, il rapporto di lavoro “per eccellenza” è quello inquadrato all’interno di undi lavoro ain. Tuttavia, come molti sanno, la legge ammette anche la sottoscrizione di contratti ache, quindi, in primo luogo si differenziano dai primi proprio perché hanno una scadenza ben precisa.succede alla scadenza? Quando unarriva a scadenzasuccede? Innanzitutto, al raggiungimento della scadenza, il rapporto di lavoro si interrompe in automatico. Il rapporto di lavoro si interrompe senza che il dipendente presenti le dimissioni o l’azienda proceda al licenziamento. Però può succedere che il datore di ...