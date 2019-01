Conte | Ancora nessuna offerta dall' Italia

Conte vede arrivare la recessione : "Il Pil rallenta ancora ma non dipende da noi" : L'economia italiana in recessione. Il verdetto definitivo arriverà giovedì mattina quando l'Istat annuncerà i dati sul Pil del quarto trimestre, ma le previsioni del premier Giuseppe Conte non lasciano margini di interpretazione: dopo la contrazione dello 0,1% registrata nel terzo trimestre, la crescita del Pil italiano vedrà il segno meno anche negli ultimi tre mesi del 2018. Si parla di recessione "tecnica", che si ...

Conte : basta ipocrisie - in Ue non ci sono ancora prospettive comuni : "Ho già detto a Davos che abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo, di una politica nuova", ha sottolineato.

Giuseppe Conte - nello staff Samir Hassan ex leader di 'Mai con Salvini' : cosa scrive ancora oggi sul leghista : Siamo qui a dire che rifiutiamo in modo assoluto qualunque tipo di politica razzista e xenofoba che vediamo in piazza del Popolo con Salvini. Una piazza che flirta con i fascisti'. E oggi, che in ...

Conte sfida ancora la Francia "Seggio Onu? Non a Berlino" : Il seggio permanente all'Onu? Sia quello dell'Unione europea. È questa la posizione di Giuseppe Conte che a margine del forum economico mondiale di Davos sfida la Francia che - nel trattato con la Germania - chiede che anche Berlino entri a far parte in modo peramenente del consiglio di sicurezza Onu."Parliamo tanto di ideali europei, ma poi bisogna essere coerenti, altrimenti non si è più credibili", ha detto il premier italiano dopo un pranzo ...

Conte : “Via al reddito di cittadinanza : servirà a far ripartire il Paese. Sulla Tav la decisione non c’è ancora” : In una saletta dell’aeroporto di N’Djamena, dopo due giorni di visite e incontri tra Ciad e Niger, «ormai i confini meridionali dell’Europa», il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riflette sulle emergenze internazionali, dalla crisi in Libia alla Brexit, per poi planare sui problemi di casa nostra. Primi fra tutti la Tav e il rischio recession...

Migranti : Conte - ancora nessuna svolta - c'è il rischio concreto che l'Ue frani : "Ieri ho lanciato un grido di allarme. L'Italia vuole un'Europa più forte, responsabile, equa e solidale però a distanza di mesi continuiamo a non vedere nessuna svolta a livello europeo. E così il rischio che l'Europa frani sotto questo peso è molto concreto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Niamey con il presidente nigerino, Mahamadou Issoufou. "Nonostante ...

Ancora tensioni M5s-Lega su Tav - Conte tiene punto su migranti : Mentre la Lega propone la strada del referendum sulla Tav, Luigi Di Maio continua a porre paletti: se "un'analisi costi-benefici ci dice che e' un'opera che non sta in piedi non ha senso realizzarla", spiega. Ed Ancora: "Credo che dobbiamo essere lineari, perche' la soluzione migliore e' sempre quella piu' semplice". "Se ci si dice che l'opera non sta in piedi allora si blocca il processo di costruzione". Oggi durante la conferenza dei ...

Migranti - Conte : Se Ue tergiversa ancora Europa rischia di crollare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte ha spiegato perché il reddito di cittadinanza ancora non c'è : Il reddito di cittadinanza non è una misura che "vogliamo concedere perché frutto di estemporanea promessa elettorale ma un manifesto politico, un meccanismo per valorizzare capitale umano oggi disperso in Italia" ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento agli Stati generali dei Consulenti del lavoro. "Le ragioni del differimento al prossimo Consiglio dei ministri della ...

Giorgia Meloni sfida Giuseppe Conte sugli immigrati : "C'è ancora posto sul suo aereo?" : Giorgia Meloni lancia una sferzante provocazione al premier Giuseppe Conte sul caso della Sea Watch. Con un post sul suo profilo Twitter, la leader di Fratelli d'Italia si rivolge direttamente a lui: "Presidente Conte, non è che sull'aereo col quale vuoi andare a prendere i migranti a Malta c'è post

Salvini non molla - governo ancora diviso su migranti. Lega marca stretto Conte - premier molto “attivo” : governo ancora diviso sulla sorte dei migranti a bordo di Sea Watch 3 e Sea Eye, con i 5 stelle e Giuseppe Conte che hanno dato la disponibilita' ad accogliere 15 delle 49 persone a bordo delle due imbarcazioni mentre Matteo Salvini ha ribadito la sua contrarieta'. Il ministro dell'Interno ha chiarito che "non vi sono polemiche" in atto con il presidente del Consiglio e gli altri componenti del governo. Ma ha ribadito che la sua posizione "non ...