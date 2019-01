Consob | M5S cambia e punta su Zingales

Marcello Minenna ha l'ok di Lega e M5S per la Consob - ma "c'è dibattito" : C'è l'intesa politica nella maggioranza per la nomina di Marcello Minenna alla presidenza della Consob. Sostenuto dai 5 Stelle, arriva anche il placet pubblico di Matteo Salvini, ma la nomina non è all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi. E Giovanni Tria ammette che "c'è dibattito" sulla scelta della persona che dovrà guidare l'Authority di Borsa.Come Huffpost ha anticipato nei giorni scorsi, ...

Di Maio : "E' Marcello Minenna il nome del M5S e della Lega alla presidenza Consob" : Va rinnovato il prima possibile il vertice di Consob, lo dobbiamo fare per l'Italia perché è l'authority che monitora i prodotti finanziari . Ricordiamocelo: sono quelli che avrebbero dovuto ...