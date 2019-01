Consigli Fantacalcio 22 giornata Serie A 2018/2019: Piatek il distruttore

lanotiziasportiva

(Di giovedì 31 gennaio 2019) I nostriper la 22^diA: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Lo spettro del 7 a 1 di Firenze accompagnerà diverse generazioni di tifosi giallorossi. Meno devastante del rigore sbagliato da Graziani al cospetto del Liverpool, o dell’harakiri che, contro un Lecce già retrocesso, costò lo scudetto a Heriksson, ma certo più imbarazzante. Tifosi romanisti, per un paio di mesi sarebbe saggio evitate Facebook, radio, televisione, twitter, whatsapp, la chiesa, la scuola, il Meditterraneo; Monchi attrezzerà un sottoscala per dare asilo ai più disperati. Classifica alla mano vincendo contro il Milan la Roma agguanterebbe il quarto posto in classifica; più realisticamente aspettiamoci l’allungo dei rossoneri conpronto a riprendersi la vetta della classifica marcatori. Parentesi Bologna, qualcuno chieda scusa a ...