Consigli fantacalcio 22 giornata | Piatek piomba sulla Roma

Consigli fantacalcio 22 giornata Serie A 2018/2019 : Piatek il distruttore : I nostri Consigli per la 22^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Lo spettro del 7 a 1 di Firenze accompagnerà diverse generazioni di tifosi giallorossi. Meno devastante del rigore sbagliato da Graziani al cospetto del Liverpool, o dell’harakiri che, contro un Lecce già retrocesso, costò lo scudetto a Heriksson, ma certo più imbarazzante. Tifosi romanisti, per un paio di mesi sarebbe ...

Consigli fantacalcio SERIE A / Attenzione alle possibili sorprese : le dritte per la 21giornata : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 21giornata. Ecco chi schierare secondo noi in questo turno del campionato , oggi 26 gennaio 2019, .

Fantacalcio : i Consigli della 21esima giornata di campionato : Turno complicato, con tante sfide equilibrate e scelte difficili da fare al Fantacalcio nell'ultimo weekend prima della fine del calciomercato. Cerchiamo di orientarci, studiando ruolo per ruolo i ...

Consigli fantacalcio 21 giornata : sfida tra bomber Ronaldo-Immobile : Consigli fantacalcio 21 giornata – Nel bel mezzo dell’ultima settimana della sessione invernale del calciomercato piomba la 21° giornata del massimo campionato con tutte le incognite legate ad una condizione ancora precaria da ristabilire e calciatori che per forza di cose hanno un occhio sul campo e un altro sullo smartphone in attesa di una […] L'articolo Consigli fantacalcio 21 giornata: sfida tra bomber Ronaldo-Immobile ...

Probabili formazioni Serie A ed i Consigli del fantacalcio : la 21^ giornata : Probabili formazioni Serie A – Si torna in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 21^ giornata. Il match si apre con lo scontro salvezza tra Sassuolo e Cagliari, interessante match anche quello tra Sampdoria e Udinese. L’anticipo serale regala il big match della giornata in campo Milan e Napoli per una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. Nel lunch match della domenica in campo Chievo e Fiorentina, la ...

Consigli fantacalcio 21 giornata Serie A 2018/2019 : Caro Piatek - ricordati degli amici : I nostri Consigli per la 21^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Finora nessuno ha sorpreso quanto il polacco. L’esplosione di Zapata era nell’aria da qualche stagione, CR7 e Quagliarella hanno fatto benissimo, andando anche oltre le aspettative, ma da gente con quel curriculum sai di poterti aspettare l’ exploit. Piatek invece è balenato nel nostro campionato come un astro ...

Consigli fantacalcio Serie A / Quale formazione? Occhio ai portieri finiti in panchina! : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 20giornata. Ecco chi schierare nel primo turno di ritorno del massimo campionato , oggi 19 gennaio,

Consigli fantacalcio : i 'campo o panca' della 20giornata : una delle giornate più complicate di tutto l'anno. Le varie squadre hanno avuto tanto tempo per preparare la prima sfida di campionato del 2019 e in alcuni casi è difficile ipotizzare come ...

Fantacalcio : i Magic Consigli di giornata : Prima giornata di campionato nel 2019 e prima sfida al Fantacalcio. Si ricomincia con parecchi protagonisti assenti: dagli squalificati Romagnoli, Koulibaly, Pjanic, Insigne e compagnia al Pipita ...

Consigli fantacalcio 20 giornata : la Serie A riparte con Roma-Torino : Consigli fantacalcio 20 giornata – Dopo la lunga pausa di quasi 20 giorni, dovuta alla sosta invernale, torna la Serie A e in parallelo riprende forma la rubrica di SerieANews.com con i Consigli per il fantacalcio. E’ il momento di iniziare a pensare alla formazione da schierare. Ecco le nostre “dritte” per questo fine settimana calcistico […] L'articolo Consigli fantacalcio 20 giornata: la Serie A riparte con ...

Consigli fantacalcio 20 giornata Serie A 2018/2019 : Si riparte da CR7 : I nostri Consigli per la 20^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Ancora lui, inesorabile e inesauribile, forte con le grandi impietoso con le piccole, per il fenomeno portoghese si preannuncia un 2019 in perfetta continuità con il precedente. Timide risposte arriveranno da Napoli e Inter, niente di clamoroso, occasionali cinguettii che impediranno ai bianconeri di festeggiare l’ennesimo ...

