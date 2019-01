Congresso Pd | addio alla lista | i renziani evitano di “pesarsi” alle primarie

huffingtonpost

: @RenatoZipoli @fearnobody00 @cris26520834 @SoilSurvivor @RobertoBurioni Ma cosa me ne frega se hai fatto 10 ore di… - Giandom84354994 : @RenatoZipoli @fearnobody00 @cris26520834 @SoilSurvivor @RobertoBurioni Ma cosa me ne frega se hai fatto 10 ore di… - EnzoSinatti : @elvise1657 @ivanscalfarotto @FrustalupiMario @nzingaretti @maumartina @bobogiac Ora, io posso capire uno che dice… - PlacidiStefano : Sembrano gli appunti che da ragazzo prendevo sul treno di fine vacanza. Erano di una tristezza immane, somigliavano… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) La candidatura di Maurizio Martinadel 3 marzo non sarà sostenuta da unanazionale di soli. L'idea sta prendendo forma più compiuta in questi giorni e l'orientamento prevalente al momento è quello di una presenza a macchia di leopardo. "Ci sarà dove ce n'è bisogno – spiega chi segue la trattativa – decideremo con precisione solo a ridosso dell'11 febbraio", data ultima per la presentazione delle liste. Eppure, appena due settimane fa, Lorenzo Guerini intervistato dal Corriere della sera sosteneva che la "posizione autonoma" dell'area renziana all'interno della mozione Martina "probabilmente si manifesterà con una nostraper le". Cosa ha fatto cambiare idea?Per capire di cosa stiamo parlando, bisogna andare a rileggere il regolamento delall'articolo 9, comma 2: "In ciascun ...