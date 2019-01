Commercio | Cina propone a Usa incontro Trump-Xi a fine febbraio

Usa-Cina - ultime notizie : scontro su Huawei - Commercio - Venezuela : Usa-Cina, ultime notizie: scontro su Huawei, commercio, Venezuela Tempismo perfetto. Il giorno precedente l’arrivo a Washington di Liu He, trai i principali negoziatori in Cina sui temi commerciali, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha reso pubbliche le motivazioni per la richiesta di estradizione di Meng Wangzhou. L’ex direttrice finanziaria di Huawei, accusata di aver violato le sanzioni americane verso l’Iran, è ...

Commercio - nuovi colloqui tra Usa e Cina a Washington : Roma, 30 gen., askanews, - Nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Cina per cercare di trovare un'intesa che disinneschi la guerra commerciale tra le due principali economie del mondo. Una ...

Commercio - la Cina sollecita decisione WTO contro dazi USA : Rischiano di complicarsi le relazioni fra USA e Cina proprio nella settimana della visita della delegazione cinese a Washington . La Cina ha fatto di nuovo ricorso al WTO , l'Organizzazione mondiale ...

Cina - consumi-Commercio al ralenty E sul lusso cala il gelo in Borsa : La "corazzata" commerciale della Cina segna ancora il passo nel 2018 con gli scambi commerciali che calano con il resto del mondo per il secondo anno consecutivo, mentre il rallentamento dell'economia del Dragone si manifesta sul fronte dei consumi Segui su affaritaliani.it

Cina - rallentamento Commercio nel 2018 : 7.00 Nel 2018, nel pieno della guerra commerciali con gli Stati Uniti, la Cina ha registrato rispetto all'anno precedente un aumento delle esportazioni pari al 7,1%. Le importazioni hanno segnato un aumento del 12,9%. Rispetto al 2017 si rileva un rallentamento della crescita del commercio, considerato che l'export segnò +7,9% e l'import +15,9% rispetto al 2016. Il surplus commerciale con gli Usa è salito alla cifra record di 323,3 miliardi ...

Tel Aviv - al via attività di promozione su cultura e Commercio tra Cina e Israele : Secondo quanto reso noto dall'organizzatore di questo evento, negli ultimi anni, la cooperazione tra Cina e Israele è progredita rapidamente nei settori di economia, scienza e tecnologia, l'Israele è ...

Stati Uniti e Cina riprendono i colloqui sul Commercio : i dossier sul tavolo : ... né affrettare una riforma delicatissima come quella delle enormi imprese di Stato, abbondantemente sussidiate, che ancora dominano larghi settori dell'economia. Sarà abbastanza per placare Trump e i ...

Borse ancora in recupero - ripartono le trattative Usa-Cina sul Commercio : Tra le materie prime, le quotazioni dell' oro sono in recupero dopo il netto calo di venerdì sui dati dell'economia Usa. Il lingotto con consegna immediata sui mercati asiatici guadagna lo 0,3% e ...

Usa-Cina : i negoziatori di Trump lavorano a un accordo-quadro sul Commercio : New York - L'amministrazione Trump sta lavorando in concreto a un accordo con la Cina che riesca a superare la pericolosa guerra commerciale tra le due grandi potenze economiche. E se un'intesa è ...

Cina-Usa - la telefonata Mnuchin-Liu dà il via ai negoziati sul Commercio : La Cina è il più grande mercato al mondo per la vendita di smartphone. L'iPhone da solo vale il 62% del fatturato di Apple, pari a circa 165 miliardi di dollari previsti nel 2018. Il 20% del ...

Macron : 'Scontro Usa-Cina sui dazi distruttivo per Commercio mondiale' - : Il presidente francese lancia l'allarme dall'Argentina dove si trova per il G20: "Si rischia la disintegrazione dell'Omc che nonostante i suoi difetti è la più grande piattaforma per regolamentare gli ...