Civitanova-Karlovarsko | Champions League 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Volley - Champions League 2019 : Civitanova a caccia del poker nel girone - sfida casalinga col Karlovarsko : Civitanova va a caccia del poker di vittorie nella Champions League 2019 di Volley maschile, domani sera (giovedì 31 gennaio, ore 20.30) la Lube ospiterà il CEZ Karlovarsko nel quarto incontro della fase a gironi. I ragazzi di Fefé De Giorgi partiranno con tutti i favori del pronostico contro la modesta formazione ceca, fanalino di coda del girone e per il momento incapace di vincere anche un solo set mentre i cucinieri sono stati perfetti nelle ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova-Karlovarsko. Data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Giovedì 31 gennaio si giocherà Civitanova-Karlovarsko, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di Volley maschile. La Lube torna in campo in Europa per affrontare la modesta formazione ceca, i cucinieri hanno vinto i primi tre incontri disputati per 3-0 e puntano al quarto successo consecutivo per rafforzare il primo posto in classifica. I ragazzi di Fefé De Giorgi vogliono compiere un passo importante ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova sbriga il compito Karlovarsko - la Lube vince in trasferta. Buona la prima di De Giorgi : Passeggiata di salute per Civitanova nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. La Lube si è imposta sul campo del Karlovarsko per 3-0 (25-16; 25-18; 25-14), la formazione ceca non poteva impensierire più di tanto i cucinieri che hanno ritrovato il sorriso e che hanno infilato la seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale, facendo un piccolo passo verso la ...

LIVE Karlovarsko-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-2 - tutto facile per la Lube nei primi due set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Karlovarsko-Civitanova, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La formazione marchigiana vuole centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il convincente successo per 3-0 all’esordio, nello scontro tutto italiano con Modena. La squadra ceca del Karlovarsko ha perso alla prima uscita contro i polacchi dello ZAKSA ...

LIVE Karlovarsko-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - ottima partenza della Lube : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Karlovarsko-Civitanova, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La formazione marchigiana vuole centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il convincente successo per 3-0 all’esordio, nello scontro tutto italiano con Modena. La squadra ceca del Karlovarsko ha perso alla prima uscita contro i polacchi dello ZAKSA ...

LIVE Karlovarsko-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : la Lube cerca il colpo in trasferta : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Karlovarsko-Civitanova, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La formazione marchigiana vuole centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il convincente successo per 3-0 all’esordio, nello scontro tutto italiano con Modena. La squadra ceca del Karlovarsko ha perso alla prima uscita contro i polacchi dello ZAKSA ...

Karlovarsko-Civitanova - Champions League volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 19 dicembre (ore 18.00) si gioca Karlovarsko-Civitanova, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La Lube sarà impegnata in trasferta ma partirà con tutti i favori del pronostico contro la modesta formazione ceca, c’è grande attesa per l’esordio sulla panchina di Fefé De Giorgi: l’ex palleggiatore della Generazione dei Fenomeni è tornato a casa, con i cucinieri ...