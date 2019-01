Ciclismo – Keisse accusato di molestie | il ciclista si scusa ma non basta | la decisione

sportfair

: Ciclismo, cameriera argentina denuncia Keisse: 'Mi ha molestata' - CatelliRossella : Ciclismo, cameriera argentina denuncia Keisse: 'Mi ha molestata' - SpazioCiclismo : L'organizzazione della #VueltaSJ2019 manda a casa Keisse per danni 'alla reputazione della corsa e del ciclismo' -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)duramente sanzionato dall’organizzazione della Vuelta a San Juan dopo la denuncia perda parte di una cameriera argentina Un episodio spiacevole sta ‘macchiando’ la stagione 2019 diè stato denunciato da una cameriera argentina per. Il 36enne belga è stato colpevole di aver assunto una posizione volgare per una foto chiesta ad un gruppo di ciclisti dalla ragazza, sfiorando la parte posteriore della cameriera con i genitali.Il corridore della Quick Step Floors si è immediatamenteto: “ho fatto una cosa stupida, vorrei poter tornare indietro nel tempo, ma non si può. Posso solamente chiederee promettere che non capiterà mai più. Questa ragazza, dopo che abbiamo fatto una foto di gruppo, ne ha voluto un’altra ed è indietreggiata, io ho fatto un movimento stupido con le braccia, che visti i risultati non ...