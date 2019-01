Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto | dove sono stati distribuiti i migranti

Penale da 13 milioni per Chiudere il Cara : Mineo, Ct, 'Il Cara di Mineo non l'abbiamo chiesto. È dal 2011 che lo subiamo'. Il sindaco della cittadina etnea, Giuseppe Mistretta, chiede un incontro chiarificatore al ministro dell'Interno, Matteo ...

Mafia nigeriana al Cara di Mineo - Salvini : 'Lo Chiuderemo entro quest'anno' : Sono stati emessi provvedimenti di fermo per 19 ospiti del Cara di Mineo, questa mattina, dalla Procura distrettuale antiMafia di Catania. Il clan era affiliato alla Mafia nigeriana e usava il centro d'immigrazione come base operativa per illeciti, da cui si diramava una precisa struttura articolata sul territorio nazionale. Le indagini La Squadra Mobile di Catania ha condotto le indagini che hanno permesso di identificare struttura e ruoli ...

Cara di Mineo - procuratore Zuccaro : “Così com’è ora - non è controllabile. Chiuderlo? Salvini recepisce un’esigenza di tutti” : Diciannove provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Dda di Catania nei confronti di una banda di spacciatori di cocaina e marijuana che operava in varie zone d’Italia, ma che aveva una propria cellula operativa a Catania. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania hanno permesso di ricostruire struttura e ruoli del sodalizio che imponeva la propria egemonia sul territorio, opponendosi e scontrandosi con gruppi rivali al fine di ...

Cara di Mineo - 19 fermi per mafia - droga e violenza. Salvini : “Lo Chiuderemo” : Associazione mafiosa, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e violenza sessuale aggravata. Queste le contestazioni a 19 ospiti del Cara di Mineo (Catania) per cui la Dda ha firmato un decreto di fermo. Secondo l’accusa si trattava di una cellula dell’organizzazione criminale mafiosa nigeriana di matrice cultista denominata Vikings. Agli indagati è contestata l’aggravante dell’aver commesso il reato al fine di agevolare ...

Migranti : sindaco Mineo - 'Cara imposizione di Stato - prima Chiude meglio è' : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "Un'imposizione di Stato". Giuseppe Mistretta, sindaco di Mineo, non usa giri di parole. Per lui la struttura che sorge nel piccolo comune del Catanese di appena 5mila anime "prima si chiude meglio è". Anche se, dice all'Adnkronos, "non ho ricevuto al momento nessuna c

Ha senso Chiudere i CARA? : Se ne parla dopo lo smantellamento di quello di Castelnuovo di Porto: gli esperti di immigrazione lo chiedono da tempo

Mafie - spaccio e prostituzione : perché il governo vuole Chiudere i Cara : A raccontare il disagio che ruota attorno a queste strutture è la cronaca degli ultimi anni. In Puglia il Cara di Borgo Mezzanone è stato inglobato dalla baraccopoli dove le Mafie locali e quella ...

Chiude il Cara di Castelnuovo - deputata di Leu tenta di bloccare il bus dei migranti : Tutto come previsto: la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto si è tirato dietro una cascata di polemiche. Per i tempi, per i modi, per le motivazioni. Cinquecentocinquanta sono i profughi che verranno “smistati” in tutta Italia, non si sa bene come e quando, a poco più di un mese dalla conversione in legge del Dl Sicurezza. Dopo una notte inso...

La storia del Cara di Castelnuovo - il centro per migranti che il governo vuole Chiudere : Il Cara di Castelnuovo di Porto. (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) A Castelnuovo di Porto, 25 chilometri da Roma, il 22 gennaio sono stati trasferiti senza alcun preavviso 500 migranti degli 8600 ospiti del Cara – acronimo che sta per Centri di accoglienza per richiedenti asilo. Ai migranti non è stato comunicato il motivo del trasferimento né dove verranno portati: sono stati fatti salire sui pulmini bianchi che li aspettavano ...