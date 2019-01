Che Dio Ci Aiuti 5 quarta puntata: trama e anticipazioni 31 gennaio 2019

cubemagazine

: #Salvini: A maggio ci sono le elezioni europee, se Dio vuole cambiano gli equilibri e ci sarà una Commissione Europ… - matteosalvinimi : #Salvini: A maggio ci sono le elezioni europee, se Dio vuole cambiano gli equilibri e ci sarà una Commissione Europ… - Pontifex_it : Con il suo sí Maria é la donna che di più ha influenzato la storia. Senza reti sociali è stata la prima influencer,… - Pontifex_it : Rendo grazie a Dio per averci dato la possibilità di condividere questi giorni e vivere nuovamente questa GMG. Graz… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) CHE DIO CI. La fiction con Elena Sofia Ricci torna su Rai 1 giovedì 31. Ecco di seguitodel secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAChe Dio Ci31Che Dio Ci– episodio 7. Nel primo episodio dal titolo Fuori!, mentre Suor Angela cerca di salvare una bambina che sembra essere vittima della sua stessa madre, Maria chiede aiuto a Nico per affrontare il padre, ma qualcosa va storto e Nico si ritrova al ballo scolastico con Ginevra. Intanto le nostre suore cercano di boicottare Azzurra, sempre convinta a vendere il convento, finché non si presenta un compratore inaspettato.Che Dio Ci– episodio 8. Nel secondo intitolato L’ultimo ricordo, mentre Suor Angela aiuta Nico ...