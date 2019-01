Che cosa vuol dire che l' Italia è in recessione tecnica

Ora il robot impara da solo : sa cosa fare senza Che nessuno glielo abbia detto : Alla Columbia hanno progettato la prima macchina che si percepisce nello spazio e capisce cosa fare senza alcun aiuto né informazione ma costruendo da sola un embrione di autocoscienza

Che cosa significa per uno stato essere in recessione : (foto: Chris Rutter/Digital Camera Magazine via Getty Images) La parola recessione torna a dominare il dibattito politico e le preoccupazioni degli italiani dopo la dichiarazione del premier Giuseppe Conte che a Milano, davanti a una platea di industriali, ha anticipato i dati dell’Istat ammettendo che una contrazione del Pil nel quarto trimestre è attesa, ma anche che bisogna guardare con fiducia al 2019 per raggiungere gli obiettivi ...

Lanciata la missione CAPER-2 - svelerà cosa accade poco prima Che l’aurora inizi a brillare : Il 4 gennaio la NASA ha lanciato dal centro spaziale di Andøya in Andenes, in Norvegia, la missione CAPER-2. Il razzo sonda ha raggiunto circa 773 chilometri di altezza e compiendo un’orbita parabolica ha attraversato un’aurora attiva per ricadere poco dopo nel Mar Artico. Obiettivo della missione, misurare le onde degli elettroni accelerati dal vento solare poco prima dell’inizio di un’aurora boreale diurna. Il cuore della missione CAPER-2 ...

Che cosa vogliono i Gilet gialli - spiegato da una loro leader : Perché avete deciso di creare questa lista? Perché siamo in democrazia e ne abbiamo il diritto e perché dobbiamo strutturarci a tutti i livelli quindi anche in politica. Perché è una lista seria e ...

Un'Italia in recessione (tecnica) : Che cosa succede dopo "l'ammissione" di Conte : "Mi aspetto un'ulteriore contrazione del Pil nel quarto trimestre 2018", dice il premier Conte anticipando i dati Istat...

Cyber security - chi c'è - e di Che cosa si parla - a ItaSec2019 : Al filone principale, dedicato alla scienza e tecnologia della sicurezza informatica, si affiancano workshop, tutorial, mostre e giochi di ruolo per riflettere con linguaggi innovativi sulle sfide ...

La cosa più vicina a un ginocchio bionico Che vedrai oggi : La chirurgia sostitutiva del ginocchio è una delle procedure più diffuse per questa articolazione, ma che si rischia di dover ripetere più volte per la sostituzione dell’impianto. Uno dei fattori che più incide su questa necessità è il livello di attività fisica del paziente: deve esserci, ma va calibrata, per non rischiare di danneggiare la struttura. Come sapere qual è il livello di attività perfetto per ciascuno? Un team di scienziati ...

La Brexit Che non finirà mai e i dolori di Salvini. Di cosa parlare stasera a cena : Ritirata e non troppo onorevole per il Salvini ministro/non ministro. Niente cicuta, non è Socrate, della legge anche chissene. Non agiva da Salvini ma agiva da ministro, una specie di quell'altro, quello che applica il contratto. Agiva, ma decideva il consiglio dei ministri: un esecutore di volontà

Barbara D'Urso rivela a Pomeriggio 5 : «Questa è l'ultima volta Che ci vediamo qui in diretta...». Ecco cosa sta succedendo : di Emiliana Costa Barbara D'Urso e l'annuncio a sorpresa. Su le ultime novità. La conduttrice di Pomeriggio 5 oggi ha spiazzato i suoi telespettatori con una dichiarazione inaspettata. Durante l'...

Via ai 'giorni della merla' : ecco cosa sono e perché si chiamano così : Secondo la tradizione popolare, i giorni della merla sono i più freddi dell'anno. Alcuni sostengono che questi giorni coincidano con gli ultimi tre di gennaio: 29, 30 e 31.Il nome "giorni della merla" deriverebbe da una leggenda, secondo la quale i merli, una volta, avevano tutte le piume bianche. Ma, il gelo degli ultimi tre giorni di gennaio li aveva costretti a cercare un riparo più sicuro e più riparato dal freddo, invece del loro nido. Per ...

Mediaset - una brutta voce su Gerardo Greco : "Che cosa rischia" - parola di Dagospia : C'è qualcuno a Mediaset che non se la passa benissimo. E' l'ex conduttore Rai Gerardo Greco, oggi direttore del Tg4. O almeno, è quello che giura Dagospia. "A Cologno Monzese", si legge nella consueta rubrica di gossip firmata da Alberto Dandolo, "gira voce che il neo direttore del Tg4 Gerardo Greco

Brexit - a Che punto siamo e cosa può cambiare : (foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images) Torna alta l’attenzione su Brexit. Il Parlamento britannico è atteso nella serata del 29 gennaio (alle 20 ora italiana) per un nuovo capitolo del processo che mira a consentire l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Si voteranno infatti gli emendamenti dei parlamentari presentati e ammessi al voto dallo speaker dei Comuni John Bercow: in totale sono sette, e dal loro passaggio ...