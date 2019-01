Cessione Fiorentina | il presidente Della Valle allo scoperto

calcioweb.eu

: UFFICIALE anche l’ultima cessione: #Thereau se ne va al #Cagliari #Fiorentina - Fiorentinanews : UFFICIALE anche l’ultima cessione: #Thereau se ne va al #Cagliari #Fiorentina - MondoPrimavera : Nuovo arrivo in casa A.S. Cittadella 1973 ???? - TuttoIlMercato : Le trattative dell'ultimo giorno di #calciomercato. ? #Milan, salta #SaintMaximin del #Nizza. ? #Genoa, due cessi… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)– “Lanon è in vendita ma continuerà ad agire in regime di autofinanziamento e vorrebbe ricucire con tutta la tifoseria”. Sono le importanti dichiarazioni emerse dal confronto fra Andreae il Centro coordinamento viola club avvenuto in questi giorni, il rapporto tra la dirigenza ed una partitatifoseria sembra ormai compromesso. I risultati potrebbero però aiutare, la squadra sta disputando una stagione importante tra campionato e Coppa Italia.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ilCalcioWeb.