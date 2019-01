Catania | la Sea Watch è attraccata nel porto VIDEO

Sea Watch 3 : appena effettuato lo sbarco a Catania : È arrivata alle ore 10:11 la nave tedesca che batte bandiera olandese Sea Watch 3 al porto siciliano. Dopo le procedure di rito per la sicurezza ha attraccato e si avviano le procedure per lo sbarco dei 47 migranti, di cui 15 minorenni non accompagnati, come già era stato anticipato dal premier Conte. La nave è stata scortata dagli uomini della guardia costiera tramite l'utilizzo di motovedette e dagli agenti della guardia di finanza. Nonostante ...

I migranti della Sea Watch 3 stanno sbarcando a Catania : Le 47 persone che erano da giorni ferme a bordo saranno accolte da Italia, Francia, Portogallo, Germania, Malta, Lussemburgo e Romania

La Sea Watch è arrivata a Catania - polizia a bordo : Scortata da tre motovedette della Guardia di finanza, la Sea Watch 3 poco fa è finalmente arrivata nel suo «porto sicuro», 12 giorni dopo il salvataggio dei 47 migranti naufraghi al largo della Libia, sei giorni dopo l’arrivo in rada a Siracusa. La nave umanitaria della ong tedesca Sea-Watch è entrata nel porto di Catania intorno alle 10,10 di stam...

