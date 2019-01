Casting per la nuova edizione del ' Grande Fratello' e il film ' La Nuit'

Casting per una serie tv prodotta da Bartlebyfilm e per uno spettacolo teatrale a Roma : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di comparse per una nuova serie televisiva, prodotta da Bartlebyfilm, le cui riprese verranno poi effettuate a Genova e dintorni. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per uno spettacolo teatrale della compagnia Sogni di Scena, che debutterà nel mese di marzo a Roma. Una serie televisiva Per realizzare una serie TV, la nota casa di produzione Bartlebyfilm, che ha all'attivo ...

Niccolò Ammaniti rinuncia a Il Miracolo 2 per Anna? Al via i Casting a Catania per la nuova serie : Quella che arriva dal profondo Sud potrebbe essere una brutta notizia per tutti coloro che attendevano novità su Il Miracolo 2. La prima serie di Niccolò Ammaniti ha già conquistato il pubblico di Sky con un cast superbo e con un finale che, se vogliamo, sarebbe inutile tirare alle lunghe riportando la storia avanti per nuovi episodi, e cosa succederà adesso? Sembra che lo scrittore sia pronto a guardare avanti mettendo da parte il suo primo ...

Casting per una serie Tv diretta da Niccolò Ammaniti e per un corto da girarsi a Torino : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di ruoli da protagonisti per una serie televisiva diretta da Niccolò Ammaniti e prodotta da Wildside, importante casa di produzione televisiva e cinematografica. A tal proposito sono stati organizzati alcuni nuovi Casting....Continua a leggere

Nuovi Casting per comparse de L’Amica Geniale 2 a Napoli a febbraio - dove e come partecipare : Dopo una prima tornata di selezioni, arrivano Nuovi casting per comparse de L'Amica Geniale 2 a Napoli a febbraio, stavolta ospitati dal parco giochi Edenlandia. La serie diretta da Saverio Costanzo, coprodotta da Rai Fiction, HBO e TIM Vision, torna con una seconda stagione che sarà l'adattamento del secondo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome. La serie cambierà dunque nome, prendendo il titolo del romanzo ...

Casting ancora aperti per la serie TV 'L'Amica Geniale' e per un video musicale : Sono attualmente ancora aperte le selezioni per la ricerca di numerose comparse di varie età per realizzare la seconda stagione della celebre serie televisiva dal titolo L'Amica Geniale, tratta dai romanzi della nota scrittrice Elena Ferrante. Sono inoltre tuttora in corso i Casting per reperire varie figure, tutte di età giovanile, per la realizzazione di un importante video musicale, le cui riprese verranno poi realizzate prossimamente tra ...

Casting di Cineworld Roma per una fiction e di FadeOut Studio per un cortometraggio : Sono attualmente in corso le selezioni a cura di Cineworld Roma di musicisti, nel settore degli strumenti ad arco, per la realizzazione di un'importante fiction da girarsi a Roma. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni, a cura della società di produzione multimediale FadeOut Studio, finalizzate al reperimento di una figura maschile per interpretare un importante ruolo nell'ambito della realizzazione di un interessante cortometraggio da girarsi ...

Casting per un cortometraggio da girare a Roma e per uno spot pubblicitario : Casting attualmente aperti per la ricerca di un attore con esperienza per realizzare un interessante cortometraggio, le cui riprese verranno effettuate prossimamente a Roma. Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di due famiglie, con particolari caratteristiche, per la realizzazione di uno spot pubblicitario del noto marchio Garnier. Nel testo di questo articolo verranno indicate con cura e precisione le relative richieste. Un ...

Casting per un cortometraggio da girarsi in Veneto e 'Crans Montana 2019' : Sono attualmente aperte le selezioni per realizzare un interessante cortometraggio, prodotto dall'importante casa di produzione RedString, che verrà girato a breve nell'ambito della regione Veneto, dove peraltro è ambientato. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per l'importante evento di livello internazionale "Crans Montana 2019". Un cortometraggio Per la realizzazione di un interessante cortometraggio di genere drammatico e prodotto dalla ...

Casting per una serie tv prodotta da Cattleya e per un importante spettacolo : Casting attualmente aperti per la ricerca di giovani attori e attrici finalizzati alla realizzazione di una nuova importante serie televisiva prodotta da Cattleya, la nota casa di produzione di serie TV come Gomorra, Suburra e Tutto può succedere. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di numerose e varie figure per realizzare un interessante spettacolo dal titolo Love Story Transylvania che verrà messo in scena tra alcuni mesi ...

Casting per 'Non è l'Arena' - in onda su La7 - e per 'Una voce per l'Europa' : Selezioni in corso per la ricerca di soggetti disponibili a raccontare 'storie particolari' nell'ambito del programma televisivo dal titolo Non è l'Arena, in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per l'importante concorso musicale Una voce per l'Europa 2019, alla ricerca di nuovi talenti nell'ambito del mondo della canzone. Le prossime selezioni si terranno a Napoli. Non è l'Arena Nell'ambito del ...

Casting per All together now condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 e per Edenlandia : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di cantanti solisti e di gruppi vocali per la realizzazione del nuovo talent show di Canale 5, All together now, condotto da Michelle Hunziker e prodotto da Endemol Shine Italy. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici, ballerini, ballerine, speaker, acrobati e altri artisti circensi e ulteriori figure, per il noto parco dei divertimenti partenopeo Edenlandia, ...

Casting ancora aperti per il film 'Tu scendi dalle stelle' e per un nuovo programma Tv : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di una giovanissima attrice per la realizzazione del nuovo film diretto da Leonardo Ferrari Carissimi e dal titolo provvisorio "Tu scendi dalle stelle". Sono inoltre attualmente aperte le selezioni di protagonisti di puntata, disposti a raccontare vicende personali e colme di intense emozioni ma anche piene di speranza, per realizzare un nuovo programma televisivo nazionale che andrà in onda ...

Casting per Cinecittà World - nuovi volti per video comici di 'Casa Surace' : Selezioni in corso per Cinecittà World, il noto parco divertimenti di Roma. Si cercano attori, attrici, figuranti, cantanti, ballerine, ballerini, animatori. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di attori, attrici, comparse per la nota web serie "Casa Surace". Cinecittà World Per il noto parco dei divertimenti in contesto cinematografico Cinecittà World, a Roma, si selezionano varie figure per il relativo cast artistico. Nello specifico, ...

I Casting de L’Amica Geniale 2 iniziano all’Auchan di Giugliano : in migliaia in fila per avere un posto nella serie : I primi casting de L'Amica Geniale 2 hanno preso il via oggi e si terranno anche domani dall'Auchan di Giugliano. L'annuncio si è diffuso nei giorni scorsi sui siti e sui social e tanto è bastato a creare scompiglio nel centro commerciale dove si sono recati in migliaia per prendere parte alla serie tv come comparsa. La produzione è a caccia di comparse dai 6 ai 12 anni e dai 18 ai 65 anni, senza tatuaggi e piercing e che siano disposte a ...