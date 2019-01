Castelnuovo - migrante allontanato dal Cara fermato per il furto di una radio : Il richiedente asilo di origine gambiana era stato trasferito nei giorni scorsi a Melfi. A dare la notizia il ministro Salvini, che attacca: "Ma come, quel Cara non era un modello di accoglienza?". La replica del sindaco: "L'effetto del decreto sicurezza, ecco cosa succede a...