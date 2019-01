Caro M5s | prendi nota | alle prossime elezioni io sarò un tuo ex-elettore

La bomba Salvini devasta M5s : "Salvarlo ci costerà Caro" : E su Salvini è drastica: 'Per propaganda si è andati oltre ogni prerogativa politica, quindi ci sono tutti gli estremi per processarlo e, forse per condannarlo'. Ed ecco l'invettiva della Lombardi, ...

Travaglio stronca Carofiglio (PD) : 'Consideri cavernicoli gli elettori del M5S' : Marco Travaglio con il suo consueto stile poco urlato e molto tagliente stronca il pensiero di Gianrico Carofiglio, scrittore già senatore del Pd. Lo si evince dal silenzio che accompagna l'esponente del Partito Democratico dopo l'intervento de il direttore de Il Fatto Quotidiano che come un fiume in piena manifesta tutta la sua difesa nei confronti degli elettori del Movimento Cinque Stelle ed in parte del partito pentastellato, accusando ...

Reddito cittadinanza - Travaglio vs Carofiglio : “Consideri elettori M5s dei cavernicoli”. “Fare caricatura è poco civile” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e l’ex magistrato Gianrico Carofiglio. L’ex senatore Pd, nell’evidenziare le contraddizioni insite nel M5s, osserva: “Fare le promesse è facile. Anche io sono capace di fare una campagna elettorale in cui dico che do il Reddito di cittadinanza di 5mila euro a tutti i disoccupati, senza che debbano neanche cercarsi un lavoro. ...

Caso Diciotti - i leghisti rassicurano : “Voto del M5s su Salvini? Vedrete - non ci sarà alcuna crisi”. L’imbarazzo di FracCaro : Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, la parola passa ora al Senato. sarà Palazzo Madama a dover votare o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: in attesa che si esprimano i vertici del M5s, è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio ad ...

Caro elettore di sinistra che hai votato M5s - ora sei deluso ma non è stato un errore : Ha ragione quell’elettore del centrosinistra che ha votato il M5s e che ha scritto qualche giorno fa un tweet per fare, dice lui, outing (sic, sarebbe “coming-out”)? Sono stati un’enorme delusione? Sì, la delusione è cocente, le aspettative erano altissime e finora il topolino partorito è pure parecchio bruttino e informe. Ha ragione di sostenere di aver fatto un grande errore? Sì e no. Sorvolerò sull’uso propagandistico di un elettore deluso da ...

Caro elettore di sinistra che hai votato M5s - ora sei deluso ma non è stato un errore : Ha ragione quell’elettore del centrosinistra che ha votato il M5s e che ha scritto qualche giorno fa un tweet per fare, dice lui, outing (sic, sarebbe “coming-out”)? Sono stati un’enorme delusione? Sì, la delusione è cocente, le aspettative erano altissime e finora il topolino partorito è pure parecchio bruttino e informe. Ha ragione di sostenere di aver fatto un grande errore? Sì e no. Sorvolerò sull’uso propagandistico di un elettore deluso da ...

Caro Matteo Dall’Osso - ti hanno lasciato solo. Anche il M5s si è dimenticato dei disabili : “Non lasciatemi solo” hai ripetuto più volte commosso tuoi colleghi. Non lasciatemi solo, in fondo si trattava di dare un piccolissimo segnale di buona volontà. Come definire altrimenti uno stanziamento di 10 milioni per anno a un fondo per i disabili. Poco più di una mancia, troppo poco per restituire dignità ai disabili. Persino per un governo autoproclamatosi del cambiamento. Carissimo Matteo,ci conosciamo praticamente dall’indomani della tua ...

M5s - Riccardo FracCaro e il retroscena terrificante : 'Noi siamo pivelli - innocenti. La Lega invece...' : Una frase rubata durante la pausa sigaretta: Riccardo Fraccaro , ministro M5s per i Rapporti con il parlamento, si sfoga con Pietro Dettori , uomo di fiducia di Davide Casaleggio e numero 2 di ...