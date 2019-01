Cane poliziotto cerca droga e trova decine di lingotti d' oro e contanti

Poliziotto salva un Cane dall'investimento. Poi - la multa per il proprietario : NARDO' - 'Gastone', uno spinone di piccola taglia, era scappato, spaventato per i fuochi d'artificio. A ritrovarlo, la polizia. Tutto è accaduto la sera del 17 gennaio scorso, durante i festeggiamenti ...

Poliziotto spara e uccide il Cane di un senzatetto. Bufera a Barcellona : “Stava solo abbaiando” : Polemiche in Spagna per l’uccisione di un cane, Sota, da parte di un Poliziotto. Secondo la versione della polizia, l’agente avrebbe sparato per difendersi, perché l’animale lo avrebbe attaccato, mentre diversi testimoni hanno detto che il cane stava solo abbaiando per “difendere” il suo padrone, un giovane senzatetto.Continua a leggere